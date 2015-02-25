ВТБ доволен отсутствием проблемных заемщиков

Банк ВТБ не отмечает резкого ухудшения в части просрочки по кредитам для средних компаний, сообщил во время визита во Владивосток заместитель президента - председателя правления ВТБ Михаил ОСЕЕВСКИЙ, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Мы в ВТБ очень внимательно относились к качеству нашего кредитного портфеля как для крупных компаний, так и для среднего бизнеса. Поэтому, несмотря на непростую ситуацию, мы по стоимости рисков, по объему резервов, которые формируем, в общем-то, не сильно отличаемся от аналогичных периодов 2014 года. Пока мы очень удовлетворены тем, как нашим клиентам удается переносить все эти тяготы», - сказал он.

Зампред ВТБ пояснил, что в случае ухудшения ситуации у заемщика банк предлагает реструктуризацию долга, перенося платежи на более поздние сроки.

«Несомненно, мы сейчас очень внимательно смотрим за отраслями, за тем, какие тренды присутствуют в российской экономике. А большинство компаний среднего бизнеса в первую очередь связаны с внутренним потреблением. И в тех случаях, когда мы видим, что у компании идет снижение выручки, маржинальности и ей сложно возвращать кредиты, мы проводим реструктуризацию, перенося платежи на более поздние сроки. Каждый случай индивидуален, но в целом мы, естественно, стараемся поддержать наших клиентов с тем, чтобы они имели возможность успешно пройти период турбулентности и повышенных ставок. Могу сказать, что у нас буквально только 3-5 компаний с начала года перешли в статус проблемных из 2,5 тыс. заемщиков в среднем бизнесе. Хороший показатель, и мы им крайне удовлетворены», - сказал Михаил Осеевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.