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В Приморье банки верят в рубль
Продлевать валютные депозиты приходится под ставку, которая балансирует на уровне десятых процента
Укрепление рубля и снижение ставок по вкладам в иностранной валюте в 2016 году привели к тому, что ряд российских банков ограничил кредитование в долларах и евро (Совкомбанк отказался от кредитования в валюте и перестал принимать подобные вклады от населения еще несколько лет назад). Сегодня не принимают вклады в валюте и некоторые региональные банки Приморья.
Вместе с тем общий объем валютных вкладов частных лиц в коммерческих банках, осуществляющих свою деятельность в Приморье, остался фактически неизменным – 44,556 млрд рублей - по сравнению с объемами, зафиксированными годом ранее, – 43,754 млрд рублей (рост можно объяснить капитализацией процентов, накапливающихся за срок хранения). Ставки за год снизились на 0,5-1%. С учетом того, что средняя валютная ставка по вкладам в долларах составляет 1%, а в евро – 0,3% годовых (минимальная 0,01% – на краткие сроки хранения).
По словам руководителя департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка Руслана БЕРЕЗЫ, в прошедшем году средства частных клиентов на валютных вкладах показали отрицательную динамику, такой тренд полностью соответствует политике банка в условиях высокой волатильности курсов валют. «Среди клиентов нашего банка рублевые вклады остаются наиболее популярным видом сохранения сбережений благодаря широкой линейке вкладов и привлекательным процентным ставкам. Вклады в долларах США на втором месте, но со значительным отставанием», - отмечает банкир.
Начальник отдела розничных вкладов банка «Восточный» Андрей СЧАСТЛИВЫЙ не видит, что объемы привлечения валютных вкладов за 2016 год сильно изменились. По-прежнему существует определенная часть клиентов, неизменно отдающая предпочтение валютным вкладам, в первую очередь в долларах США. Так, общая сумма долларовых вкладов в общей структуре депозитов банка «Восточный» составляет не более 10%.
«Клиенты, размещающие средства в валютных вкладах, в большинстве своем придерживаются простого принципа: «держать яйца в разных корзинах». В долгосрочной перспективе такая политика оправданна, так как снижает риск потери сбережений от изменения курсов. Таким образом, вклады даже с очень низкой ставкой могут быть привлекательны для клиентов. Для банка «Восточный», который не выдает валютных кредитов, валютные депозиты интересны, прежде всего, как способ привлечь клиентов, т.к. статистика показывает, что люди, открывающие вклады в долларах и евро, также открывают вклады и в рублях», - замечает Андрей Счастливый.
Начальник казначейства банка «Приморье» Андрей ЗВЕРЕВ рассказывает, что в течение 2016 года объем валютных вкладов постепенно снижался. Это связано с низкими ставками по валютным вкладам на фоне укрепления рубля и более высоких ставок по рублевым депозитам. В настоящее время доходность валютных вкладов находится на уровне 1-1,5% годовых, при этом ставки по рублям значительно выше и доходят до 8,8% годовых. В этих условиях сбережения в валюте становятся все менее актуальными. В первую очередь они выполняют функцию диверсификации накоплений клиентов от возможной девальвации рубля.
В банке «Приморье» отмечают, что клиенты отдают предпочтение вкладам в долларах США, их доля составляет 90% в структуре валютных вкладов. Все более привлекательными для клиентов становятся вложения в юанях среди вкладов в иностранной валюте: в течение года наблюдалась стабильная динамика увеличения их доли.
Старший менеджер по продажам инструментов финансовых рынков Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Виталий ЛАНЦЕТОВ замечает, что валютные вклады выполняют функцию сбережения, одновременно защищая их владельцев от рисков, связанных с неустойчивостью российской экономики. Низкие ставки по валютным вкладам в данном случае отражают более низкий уровень риска хранения средств в твердой мировой валюте и низкий уровень инфляции в США на протяжении длительного периода времени.
Прогнозы экспертов российского банковского рынка говорят о том, что большую часть 2017 года пара рубль/доллар проведет в диапазоне 58-66 рублей. Как в данном случае «сыграют» проценты по валютным вкладам?
«Размер предлагаемых банками ставок как раз и отражает интерес банков к данному источнику ресурсов в настоящее время. Нестабильность валютных курсов приводит к тому, что валютные вклады становятся достаточно рискованным источником ресурсов. Вероятнее всего, ставки по валютным депозитам останутся на текущем уровне. Снижение ставок, конечно, возможно, но это, скорее всего, будет символическое снижение. Говорить сейчас о повышении преждевременно», - поясняет Руслан Береза.
Cтарший вице-президент, зам. директора департамента розничного бизнеса ВТБ24 Юлия ДЕМЕНЮК комментирует ситуацию следующим образом: «Анализ данных ЦБ по приросту срочных вкладов населения в октябре 2016 г. показывает, что в связи с колебанием курсов валют происходит переразмещение денежных средств с валютных срочных вкладов в рублевые (прирост в рублях +1,3%, в валюте -1,1%). При такой конъюнктуре рынка банки, заинтересованные в валютном фондировании, увеличивают ставки по вкладам в соответствующих иностранных валютах. Если динамика «перетока» сбережений в рубли сохранится, не исключено, что обозначенные выше банки продолжат повышать доходность валютных вкладов».
«Что касается прогнозов курса доллара, то они могут меняться вслед за конъюнктурой сырьевых и финансовых рынков. Соответственно, принимать долгосрочные финансовые решения, исходя исключительно из прогнозов валютного курса, вряд ли рационально. Привлекая валютные вклады, банки учитывают свои возможности по размещению данных средств на финансовых рынках или в операции кредитования. Но в любом случае данные операции приносят банкам выгоду», - полагает Виталий Ланцетов.
МНЕНИЕ
Глава Сбербанка не ожидает резких колебаний курса рубля в 2017 году
Глава Сбербанка России Герман ГРЕФ считает, что в 2017 году резких колебаний курса рубля не будет. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1».
«В этом году мы не ожидаем очень, скажем так, шоковых колебаний. Все ожидают, что колебания цены на нефть в этом году будут в коридоре 50-60 долларов (за баррель). Если не будет никаких других шоков, я думаю, что можно будет говорить об относительно узком коридоре колебания рубля», - сказал он.
Ранее министр экономического развития РФ Максим ОРЕШКИН заявлял, что резких колебаний курса рубля, как это было в 2014-2015 годах, больше не будет. По его словам, этому будет способствовать политика ЦБ. Он также сообщал, что правительство РФ и Банк России не рассматривают отказ от плавающего курса в качестве меры по сдерживанию волатильности рубля. По мнению министра, единственной мерой по сдерживанию волатильности рубля будут покупки валюты Минфином через Центральный банк, которые осуществляются в рамках перевода нефтегазовых доходов при цене на нефть выше $40 за баррель в специальные фонды.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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