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"Примавтодор" за кредитами пошел в Банк Москвы
Владивостокский филиал Банка Москвы откроет ОАО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» («Примавтодор») кредитные линии на 660 млн рублей и 240 млн рублей.
Как сообщается в документах «Примавтодора», компания привлекла кредитные линии Банка Москвы в результате процедуры закупки неконкурентным способом - у единственного поставщика.
Финансирование привлекается на пополнение оборотных средств. В частности, кредит на 660 млн рублей будет использован по контракту на выполнение работ по содержанию двух участков автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток и участка автомобильной дорог А-375 «Восток» Хабаровск - Красный Яр-Ариадное - Чугуевка - Находка.
Срок возврата кредита на 660 млн рублей - 19 декабря 2015 года. Транши в рамках кредитной линии предоставляются на срок 90 и 180 дней под 10% и 10,5% годовых соответственно.
Транши в рамках кредитной линии на 24 млн рублей предоставляются на срок 30, 60 и 90 дней под 9%, 9,5% и 10% годовых соответственно.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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