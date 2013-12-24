www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

"Примавтодор" за кредитами пошел в Банк Москвы

24 Декабря 2013, 14:46 | Приморье

Владивостокский филиал Банка Москвы откроет ОАО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» («Примавтодор») кредитные линии на 660 млн рублей и 240 млн рублей.

Как сообщается в документах «Примавтодора», компания привлекла кредитные линии Банка Москвы в результате процедуры закупки неконкурентным способом - у единственного поставщика.

Финансирование привлекается на пополнение оборотных средств. В частности, кредит на 660 млн рублей будет использован по контракту на выполнение работ по содержанию двух участков автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток и участка автомобильной дорог А-375 «Восток» Хабаровск - Красный Яр-Ариадное - Чугуевка - Находка.

Срок возврата кредита на 660 млн рублей - 19 декабря 2015 года. Транши в рамках кредитной линии предоставляются на срок 90 и 180 дней под 10% и 10,5% годовых соответственно.

Транши в рамках кредитной линии на 24 млн рублей предоставляются на срок 30, 60 и 90 дней под 9%, 9,5% и 10% годовых соответственно.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Банк Москвы  примавтодор 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru