Приморские банкиры поддержали зачистки

С экономической точки зрения 2013 год оказался довольно непростым, что, конечно же, отразилось на банковской сфере. Ожидание кризисной волны, зачистка недобросовестных банков регулятором, колебания курсов и котировок и пр. факторы сыграли свою роль на рынке банковских услуг. «Золотой Рог» обратился к банкирам с вопросом о том, что же у них случилось за год.

Чистка необходима

Вторая половина 2013 года ознаменовалась целой серией отзыва лицензий у федеральных и региональных банков. ЦБ на это обещает не останавливаться и проводить дальнейшую «чистку». На Ваш взгляд, действительно ли стоит ожидать сокращения числа банков? В связи с политикой, проводимой Центробанком, стремились ли вы укрепить позиции, нарастить собственный капитал и т.д.?

Управляющий Приморским отделением ОАО «Сбербанк России» Ольга ДОЛГОВА:

- Мы поддерживаем любые действия ЦБ, направленные на обеспечение устойчивости банковской системы. Мы считаем, что жесткое регулирование сектора является необходимым для обеспечения его эффективного и безопасного функционирования. Это крайне важно и для клиентов, и для государства в целом. Сбербанк со своей стороны обеспечивает выполнение любых решений регулятора.

Региональный директор Дальневосточной дирекции Росбанка Сергей БЕЛАВИН:

- Уходящий год был насыщен экономическими и политическими событиями. Колебания курсов и котировок оставили свой след в развитии ситуации на финансовом рынке нашей страны. Однако прогнозируемого глубокого кризиса в банковской сфере мы не ощутили. Отзыв лицензий у банков, которые ведут незаконную деятельность или не готовы строго следовать положениям о работе финансового института, был необходимой мерой борьбы с нарушителями банковской дисциплины. Уверен, что сокращение количества финансовых игроков если и будет иметь место, то коснется только тех структур, которые не хотят вести честный бизнес, а значит, имеют высокий риск для клиентов.

Директор Владивостокского филиала ОАО «Банк Москвы» Андрей ВЛАСОВ:

- Банк Москвы является одним из крупнейших универсальных банков России (входит в топ-5). Основной акционер - Группа ВТБ (95,52%). Это уже говорит о высокой надежности банка, которая, кстати, и подтверждается ведущими международными рейтинговыми агентствами. Банк Москвы постоянно укрепляет свои позиции на рынке, проводя при этом взвешенную рисковую политику и соблюдая банковские нормативы. Отзыв лицензий - закономерное следствие нарушений рядом банков законодательства, а прогноз по количеству отозванных лицензий вряд ли кто-то даст.

Евгения НИКОНОВА, заместитель по розничному бизнесу Директора Банка по Приморскому краю «АТБ» (ОАО):

- В настоящий момент в банковском секторе, действительно, видна тенденция к укрупнению банков. Однако, если смотреть статистические данные предыдущих годов, то отзывы лицензий у банков не превышают среднегодовой показатель прошедших лет. С начала года шли слухи об отзыве лицензий более, чем у 100 банков, но мы видим, что этого не произошло.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» на сегодня укрепил свои позиции и в общем банковском рейтинге по итогам ноября вошел в 50-ку Банков по чистым активам, тем самым реализовав одну из приоритетных задач развития 2013г. Также мы входим в ТОП 30 самых прибыльных банков России и занимаем 17 место по объему долгосрочных вкладов населения (свыше 3 лет) в стране. По международной шкале Moody’s нам присвоен B2 долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной и национальной валютах (прогноз стабильный).

Кредит стабильно популярен

- Как бы Вы охарактеризовали ситуацию с кредитами физическим лицам в 2013 году? Какой вид кредитования показал наибольший прирост по объемам и суммам, а какой - не оправдал ожиданий? Как менялась ситуация с процентными ставками?

Ольга Долгова:

- По данным на 1 декабря 2013 года, розничный кредитный портфель Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» составил 42,3 млрд рублей, что на 33,6% больше аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в сегменте жилищных кредитов, кредитный портфель по которым за последний год вырос на 33%. Также на 27% вырос кредитный портфель потребительского кредитования. В абсолютных цифрах рост составил 5,3 млрд рублей по потребительским кредитам и 3,3 млрд рублей по ипотечному кредитованию. Процентные ставки за прошедший год в целом сохранились на прежнем уровне.

Сергей Белавин:

- В 2013 году процентные ставки на кредитные продукты существенно не менялись. В Росбанке разработаны специальные условия с более привлекательными процентами для отдельных категорий клиентов (зарплатные проекты, добросовестные заемщики и др.). Кредитование, как известно, остается наиболее популярным финансовым продуктом для населения. При постоянно расширяющейся линейке предложений, самым востребованным является баззалоговый кредит. Таких кредитов оформлено за год около 56 тысяч на Дальнем Востоке. Однако наибольших рост произошел в продаже ипотечных продуктов. За прошедшие 12 месяцев спрос на кредиты под залог недвижимости вырос практически вдвое. Более 830 семей дальневосточников решили квартирный вопрос в 2013 году с помощью ипотечных продуктов Росбанка.

Андрей Власов:

- Банк Москвы рос на рынке потребительского кредитования гораздо более высокими темпами, чем сам рынок. Мы планируем в первом квартале 2014 года войти в десятку крупнейших розничных банков. Самый популярный продукт - кредит наличными.

Евгений Никонова:

- На протяжении последних двух лет на рынке потребительского кредитования наблюдается повышенная активность. В 2013 году население чаще обращалось в банки за удовлетворением своих финансовых потребностей, что в итоге привело к увеличению «закредитованности» населения. В связи со сложившийся ситуацией на рынке наш банк пересмотрел условия для клиентов, увеличив максимальные сроки и снизив процентные ставки по потребительскому кредитованию для того, чтобы нашим постоянным заемщикам было легче обслуживать кредиты.

По целевым видам кредитов, таких как автокредитование и ипотека, произошло даже увеличение спроса по сравнению с 2012 годом. Основная причина увеличения количества выдаваемых кредитов связана с тем, что осенью 2013 года Банком были пересмотрены процентные ставки по ипотечному и потребительскому кредитованию в меньшую сторону. Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что все запускаемые проекты банка в 2013 году по кредитованию физических лиц нашли своих клиентов, а кредитная активность населения сохранилась.

Сокращения вкладов не будет

- А что происходило с вкладами физических лиц в 2013 году? По оценкам некоторых экспертов, вкладываться в банковские депозиты уже через три года станет невыгодно. Как Вы смотрите на это нововведение и как это отразится на банках?

Ольга Долгова:

- На 1 декабря 2013 года Сбербанк занимает 47,7% рынка вкладов населения в Приморском крае. В абсолютных цифрах это 90,4 млрд рублей. По сравнению с данными на 1 декабря 2012 года рост составил 14,3 млрд рублей, или 18,8%. Учитывая статус одного из самых надежных банков мира, думаю, что при любом законодательном регулировании вклады Сбербанка будут пользоваться популярностью.

Сергей Белавин:

- Серьезных изменений процентных ставок по вкладам для населения в течение года не наблюдалось. Следствием этого стал существенный рост привлечения срочных депозитов. Количество вкладов от населения в 2013 году выросло втрое в денежном выражении и в 2,5 раза в количественном. Средняя сумма увеличилась почти в 2 раза и составила 280 тыс. рублей.

Для сбережения своих средств вкладчики выбирают наиболее устойчивое и надежное финансовое учреждение. Для выгодного размещения средств и получения прибыли, конечно, больше подходят ценные бумаги. Однако для успешного управления ими даже через специализированного посредника необходимо обладать высоким уровнем финансовой грамотности. Полагаю, что ценные бумаги в среднесрочной перспективе не станут массовым финансовым продуктом, так как большинство вкладчиков обращаются в банк именно за гарантированной доходностью и сохранностью своих сбережений. А вложения в ценные бумаги не могут гарантировать этого, так как наряду с динамичным ростом их стоимость может также снижаться.

Андрей Власов:

- Говорить о стагнации на рынке депозитов в 2013 году, думаю, не стоит. Так, в Банке Москвы прирост розничной депозитной базы составил порядка 30%. Для вложений в ценные бумаги необходим развитый рынок с системой соответствующих услуг для населения, ведь разместить денежные средства в депозиты проще, нежели сделать инвестиции в ценные бумаги. В условиях отсутствия реальной альтернативы прогнозировать существенное сокращение вкладов в банках рано.

Евгения Никонова:

В 2013г. клиенты по-прежнему активно размещали денежные средства во вклады. Думаем, что эта тенденция сохранится в ближайшее время. В нашем Банке существуют разнообразные инструменты для накоплений денежных средств, такие как ПИФы, вложения в драгоценные металлы, но большей популярностью пользуются традиционные виды вкладов. В уходящем году мы не ощущали спада по размещенным средствам клиентов, наоборот, в течение года мы запускали привлекательные акции по вкладам, клиентам выгодно размещать вклады в нашем Банке.

Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.