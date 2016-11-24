Приморцы приходят за налоговыми уведомлениями

6,5 тыс. приморцев обратились в налоговые инспекции края в ходе акции «День открытых дверей» сообщает деловая газета "Золотой Рог".

На минувшей неделе прошли «Дни открытых дверей» во всех налоговых инспекциях Приморского края. Во время проведения акции, ставшей уже традиционной, в налоговые органы обратилось порядка 6500 жителей по различным вопросам – получить разъяснение по налогам, уточнить право на получение льготы по имущественным налогам, задать вопросы по единому налоговому уведомлению, подключиться к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В эти дни порядка 3700 человек получили налоговые уведомления, более 280 налогоплательщиков подали заявление на получение льготы по имущественным налогам, 900 человек заполнили заявление на получение доступа к «Личному кабинету» и более 450 посетителей подали заявления на уточнение объектов по имущественным налогам.

Во время мероприятия налогоплательщики обращались по различным вопросам, в том числе, 102 человек заполнили и подали декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

Около 310 налогоплательщиков получили консультацию по исчислению, применению налоговых льгот и сроках уплаты имущественных налогов.

По словам начальника отдела по работе с налогоплательщиками Управления ФНС России по Приморскому краю Ирины ТАБАКОВОЙ, главной целью проведения мероприятия стало повышение уровня информированности населения о сроках и порядке уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, а также о правах и обязанностях налогоплательщиков.

Опыт предыдущих акций показывает востребованность проводимой работы – многие налогоплательщики признаются, что «День открытых дверей» всегда соответствует их ожиданиям, и они без проблем решают все свои вопросы.