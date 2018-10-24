Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад "Золотой" с повышенной процентной ставкой
Банк предложил условия, при которых клиент сможет получить максимальную выгоду за короткий срок
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый сезонный вклад «Золотой» с выгодными условиями. Открыть депозит можно с 16 октября в рублях на срок 6 месяцев, минимальная сумма - 50 000 рублей, максимальная не ограничена. Ставка по вкладу составляет 7,7% годовых. Депозит не подразумевает пополнения и частичного снятия. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «Личный счет» (до востребования). Выплата процентов и суммы вклада осуществляется в конце срока хранения вклада.
Комментирует Александр ПАРАМОНОВ, директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу: «Для наших клиентов мы всегда стремимся предложить лучший продукт из существующих на финансовом рынке. Вклады АТБ можно по праву считать одними из самых выгодных, так как каждый депозит традиционно входит в топ предложений с высокой доходностью. Вклад «Золотой» не стал исключением, мы не только увеличили процентную ставку, но и разработали условия, при которых клиент сможет получить максимальную выгоду за короткий срок».
Также для клиентов Азиатско-Тихоокеанского банка доступен вклад «Золотой Онлайн», который можно оформить не выходя из дома, воспользовавшись мобильным приложением или компьютером.
Сейчас в АТБ действует шесть тарифных планов, три из которых можно оформить онлайн – с повышенной ставкой. Процентная ставка варьируется от 5% годовых до 8% годовых в рублях в зависимости от суммы и срока вклада. Каждый вклад от Азиатско-Тихоокеанского банка имеет свои преимущества благодаря индивидуальным условиям и высокой процентной ставке. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте банка www.atb.su. Введите сумму, срок, параметры выплаты процентов, и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов.
Новости тематики
- Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад "Золотой" с повышенной процентной ставкой
- Инвестиции в надежность
- Быстрые займы
- Минфин накануне выходных опубликовал прогноз по рублю на 17 лет
- Инвестиции отчаяния
- Будущим пенсионерам подложили одну большую свинью
- Паниковать не на что
- Потеряли "зеленую карточку"?
- Более половины пенсий приморцев назначены с помощью интернета
- Региональная банковская система переживает болезненный период
Новости раздела
- Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад "Золотой" с повышенной процентной ставкой
- Беззалоговая западня
- Инвестиции в надежность
- Быстрые займы
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
- Проходной банк
- Банки продолжают повышать ставки рублевых вкладов
- Банковские карты "в отключке"
- Минфин накануне выходных опубликовал прогноз по рублю на 17 лет
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Рухнул еще один крупный банк
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста