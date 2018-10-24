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Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад "Золотой" с повышенной процентной ставкой

24 Октября 2018, 15:45 | Приморье

Банк предложил условия, при которых клиент сможет получить максимальную выгоду за короткий срок

 

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый сезонный вклад «Золотой» с выгодными условиями. Открыть депозит можно с 16 октября в рублях на срок 6 месяцев, минимальная сумма - 50 000 рублей, максимальная не ограничена. Ставка по вкладу составляет 7,7% годовых. Депозит не подразумевает пополнения и частичного снятия. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «Личный счет» (до востребования). Выплата процентов и суммы вклада осуществляется в конце срока хранения вклада.

Комментирует Александр ПАРАМОНОВ, директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу: «Для наших клиентов мы всегда стремимся предложить лучший продукт из существующих на финансовом рынке. Вклады АТБ можно по праву считать одними из самых выгодных, так как каждый депозит традиционно входит в топ предложений с высокой доходностью. Вклад «Золотой» не стал исключением, мы не только увеличили процентную ставку, но и разработали условия, при которых клиент сможет получить максимальную выгоду за короткий срок».

Также для клиентов Азиатско-Тихоокеанского банка доступен вклад «Золотой Онлайн», который можно оформить не выходя из дома, воспользовавшись мобильным приложением или компьютером.

Сейчас в АТБ действует шесть тарифных планов, три из которых можно оформить онлайн – с повышенной ставкой. Процентная ставка варьируется от 5% годовых до 8% годовых в рублях в зависимости от суммы и срока вклада. Каждый вклад от Азиатско-Тихоокеанского банка имеет свои преимущества благодаря индивидуальным условиям и высокой процентной ставке. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте банка www.atb.su. Введите сумму, срок, параметры выплаты процентов, и калькулятор   рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: азиатско-тихоокеанский банк  банк 



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