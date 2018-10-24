Беззалоговая западня

Текущие темпы роста задолженности по необеспеченным кредитам существенно опережают рост номинальных доходов приморцев

За последние четыре года минимальные ставки по кредитам наличными снизились почти вдвое. При этом объем беззалогового кредитования в России превысил докризисный уровень 2014 года. Такая тенденция вызывает тревогу у Центробанка и других профильных ведомств, осторожно заявляющих о готовности ввести дополнительные нормативные ограничения на кредиты в случае, если текущие расчетные платежи по кредитам превысят 50% от дохода заемщиков.

«Сам факт роста беззалогового кредитования говорит о росте кредитной нагрузки на население страны. При этом банки-кредиторы вынуждены принимать дополнительные риски, по всей видимости, в силу того, что многие россияне уже заложили то или иное имущество при получении предыдущих кредитов»,- считает валютный стратег ГК TeleTrade Александр ЕГОРОВ.

В пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России пояснили, что, действительно, текущие темпы роста задолженности по необеспеченным кредитам (прежде всего - в сегменте кредитов наличными) существенно опережают рост номинальных доходов физических лиц и оцениваются Банком России как избыточные. При этом постепенное исчерпание возможностей кредитных организаций по дальнейшему снижению полной стоимости кредитов (ПСК) создает предпосылки к возможному росту долговой нагрузки новых заемщиков. Заемщики с повышенным уровнем долговой нагрузки характеризуются повышенным уровнем кредитного риска.

При этом, сами представители банковского сектора считают, что в разрезе кредитования все стабильно и поводов для беспокойства нет.

По данным банкиров, активнее всего приморцы сегодня кредитуются в среднем, массовом сегменте. У таких клиентов количество кредитов на одного заемщика больше, чем у более состоятельных клиентов. В то же время, в течение всего года банки снижали ставки по кредитам и увеличивали суммы без залогов, что сделало потребительское кредитование более привлекательным для клиентов, которые раньше старались не брать кредиты, считая их дорогими.

«Такие заемщики, являясь финансово грамотными клиентами, сегодня берут не только ипотеку или автокредит, но и обычный потребительский кредит, что не могло не увеличить общую сумму задолженности по необеспеченным кредитам. Розничный (потребительские и автокредиты) портфель нашего банка в целом за 2018 год вырос на 1 млрд рублей, но основной объем дали автокредиты», - рассказала Деловой газете «Золотой Рог» начальник управления розничного бизнеса Примсоцбанка Оксана БЕСПАЛОВА, добавив, что портфель необеспеченных кредитов банка фактически остался на уровне 2017 года, и объем просрочки не повышается. При этом, без обеспечения Примсоцбанк кредитует только тех, кто имеет хорошую кредитную историю.

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ отметил, что с начала 2018 года ВТБ три раза снижал ставки по кредитам наличными, в результате чего они уменьшились в среднем на 5 процентных пунктов. «Объем портфеля ВТБ по необеспеченным кредитам физлицам в Приморском крае на 1 сентября 2018 года составил 15,5 млрд рублей, увеличившись за год на 17,5%. За 8 месяцев ВТБ выдал в регионе более 8 млрд рублей кредитов наличными, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2017 года», - пояснил Вялков.

Итак, на рынке действительно последние два года реализуется кредитная модель поведения, какой она была до конца 2014 года. Люди охотно берут кредиты, реализуя свои накопившиеся потребности. То есть в 2015-2016 годах банковский сектор придерживался сберегательной модели, а в 2017-м снова стал смещаться в сторону кредитной. Этому способствует снижение основных ставок в последние несколько лет, и – самое главное – ключевой ставки Банка России. Но что произойдет, когда «дебет» окончательно не сойдется с «кредитом», и люди массово отстранятся от выплаты кредитов (как уже было не так давно) в силу превышения платежей по задолженностям банкам более 50% от дохода?

По мнению управляющего РОО «Приморский» банка «Открытие» Сергея МИХАЙЛЮКОВА, ничего страшного не произойдет.

«Считаю данную тенденцию позитивным сигналом для кредитования, которое, безусловно, стало доступнее: большее количество людей сейчас может позволить себе получить кредит. И если разворот процентных ставок на рынке продолжится, то люди сами будут меньше кредитоваться, с учетом того, что большинство из россиян свои насущные потребности уже частично удовлетворили», - говорит банкир.

По его словам, потребительские кредиты в массе своей погашаются за 2-3 года. «При спаде спроса на кредитование, общий объем кредитования снижается по естественным причинам, за счет погашения. Таким образом, рынок охлаждается и стабилизируется», - отметил Сергей Михайлюков.

Интересно, но большинство независимых аналитиков не совсем согласны с банковским сектором и сходятся во мнении, что сейчас ситуация хуже, чем в 2010-2013 годах. Во-первых, темпы роста ВВП сейчас значительно ниже, во-вторых, цены на нефть сейчас находятся на более низком уровне, и, в-третьих, уровень благосостояния россиян гораздо ниже. Если добавить в сложившуюся картину переход Банка России к циклу повышения процентной ставки в 2018 году, станет понятно, что кредит с повышающейся процентной ставкой в ближайшее время останется главным драйвером потребительской активности в России. А это неизбежно приведет к росту долговой нагрузки.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.