Топ 5 кредитных карт во Владивостоке с льготным периодом

Потребительские кредиты – самые востребованные банковские продукты. При выборе пластиковой карточки все уделяют внимание процентной ставке и грейс-периоду. Последний дает возможность пользоваться средствами банка без оплаты процентов по ставке.

Банковские карточки с грейс-периодом

Если вы решили получить подобный банковский продукт, то помните – нужно полностью погасить долг по кредитке во время действия льготного периода. Если этого не сделать, проценты будут начислены на деньги, которые были не внесены. Получить полную информацию о сроках и долга можно с помощью банковской выписки.

Есть несколько видов вычисления грейс-периода:

- Количество суток до окончания месяца плюс 20 дней. Подобный вариант предлагают большинство финансовых учреждений. Это значит, что пользователю кредитными средствами нужно ввести всю сумму долга до 20 числа месяца, идущего за расчетным.

- Дата первого приобретения плюс 60 суток. В отличие от предыдущего варианта, расчеты начинаются не со дня подписания договора, а после совершения первой покупки по карте. Все манипуляции, сделанные за указанные два месяца, будут считаться льготными. После погашения грейс-период может быть возобновлен.

- Фиксированный льготный период. Такое предложение имеют недорогие кредитки. Льготный период формируется для каждой покупки отдельно, составляет чаще не больше месяца.

Разработаны специальные виды и для привлечения новых пользователей услуг. Например, для них грейс-период составляет до 200 дней. Особенность заключается в том, что пользоваться им можно только один раз.

Пять самых выгодных предложений с льготным периодом

Кредитные карты во Владивостоке представлены большим перечнем предложений. Рассмотрим банковские предложения с самыми выгодными условиями:

Совкомбанк предлагает карту «Халва» для совершения покупок в рассрочку. По ней грейс-период равен 720 дням, а процент в год – 10%. Особенностью является бесплатное обслуживание и возможность потратить до 350 тыс. рублей.

Карта «Рассрочки» Хоум Кредит Банка. Ставка в 0% сохраняется на 365 дней. Лимит ограничен 300 тыс. рублями. Пользоваться карточкой можно для совершения любых покупок. Есть бесплатный выпуск и обслуживание карты. Для получения нужно иметь постоянную регистрацию и возраст от 21 года.

Авангард предлагает несколько типов карт с грейс периодом в 200 суток. Если за это время не выплатить долг, то ставка по кредиту составит 21-30%. Есть пластик, позволяющий копить мили. Срок оформления банковского продукта составляет 5 дней. Годовое обслуживание обойдется в 300 рублей, снять можно до 300 тыс. руб.

Почта Банк по карте «Элемент 120» предлагает льготный период на срок до 120 дней. После его окончания ставка составить 27,9% годовых. Особенностью является довольно большой лимит в 500 тыс. рублей. Первый год обслуживание будет бесплатным, со второго составит 900 руб.

Альфа-Банк предлагает карту «Близнецы». По ней можно расплатиться с долгом за 100 дней. Ставка по предложению составит 24-39%. Максимально можно получить до 600 тыс. рублей в год. Выдается гражданам с 18 лет. Стаж работы на последнем месте от 3 месяца.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.