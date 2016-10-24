Жителей Приморья приглашают повысить уровень финансовой грамотности

III Всероссийская неделя сбережений 2016 пройдет с 24 октября по 1 ноября. Департамент финансов администрации Приморского края приглашает приморцев повысить уровень своей финансовой грамотности, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Всероссийская неделя сбережений 2016 проводится Министерством финансов РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

Цель Всероссийской недели сбережений – познакомить россиян с основами личной финансовой безопасности, разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, а также рассказать о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.