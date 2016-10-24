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Жителей Приморья приглашают повысить уровень финансовой грамотности
III Всероссийская неделя сбережений 2016 пройдет с 24 октября по 1 ноября. Департамент финансов администрации Приморского края приглашает приморцев повысить уровень своей финансовой грамотности, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Всероссийская неделя сбережений 2016 проводится Министерством финансов РФ и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рассказали "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.
Цель Всероссийской недели сбережений – познакомить россиян с основами личной финансовой безопасности, разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, а также рассказать о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты.
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