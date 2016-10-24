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В Приморье Сбербанк открыл второй Центр ипотечного кредитования

24 Октября 2016, 13:54 | Приморье

Открытие центра совпало со снижением ставок по ряду ипотечных программ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Новый центр ипотечного кредитования открылся по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т, 18, 2 этаж.  Отличие таких центров от обычных офисов банка – специализация на оформлении и выдаче жилищных кредитов и проведении электронной регистрации сделок купли-продажи недвижимости. Здесь можно провести полный цикл ипотечной сделки от момента оформления заявки, получения кредита до подачи документов на регистрацию в Управление Росреестра по Приморскому краю, сообщили "Золотому Рогу" в Приморском отделении ПАО Сбербанк.

«Примечательно, что открытие Центра ипотечного кредитования совпало со снижением ставок по ряду ипотечных программ Сбербанка, - отмечает Марина Королёва, начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Приморского отделения ПАО Сбербанк. – Для застройщиков-партнеров банка нынешнее снижение также имеет большое значение. Так для ключевых застройщиков с 18 октября ставка по «Ипотеке с господдержкой» стала 10,9%, для остальных партнеров-застройщиков – 11,4%. Также Сбербанк запускает специальное предложение с дополнительным снижением ставок в размере от 0,5 до 1,5  п.п. в отдельных регионах России, в том числе в Приморском крае. На эти предложения можно будет подать заявку с 18 октября по 31 декабря 2016 года».

Первое в этом году снижение ставок по ипотеке было в июле. Сейчас ставки снижены во второй раз, и это делает покупку собственной квартиры еще более доступной.

В 2016 году уже более 3 000 семей в Приморье обрели свое жилье благодаря ипотечным программам Сбербанка. Каждый 7-ой жилищный кредит оформлен по программе «ипотека с господдержкой». Основное условие программы – покупка жилья у застройщика на первичном рынке, либо можно приобрести квартиру у застройщика в уже сданном доме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  ипотека 



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