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В Приморье Сбербанк открыл второй Центр ипотечного кредитования
Открытие центра совпало со снижением ставок по ряду ипотечных программ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Новый центр ипотечного кредитования открылся по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т, 18, 2 этаж. Отличие таких центров от обычных офисов банка – специализация на оформлении и выдаче жилищных кредитов и проведении электронной регистрации сделок купли-продажи недвижимости. Здесь можно провести полный цикл ипотечной сделки от момента оформления заявки, получения кредита до подачи документов на регистрацию в Управление Росреестра по Приморскому краю, сообщили "Золотому Рогу" в Приморском отделении ПАО Сбербанк.
«Примечательно, что открытие Центра ипотечного кредитования совпало со снижением ставок по ряду ипотечных программ Сбербанка, - отмечает Марина Королёва, начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Приморского отделения ПАО Сбербанк. – Для застройщиков-партнеров банка нынешнее снижение также имеет большое значение. Так для ключевых застройщиков с 18 октября ставка по «Ипотеке с господдержкой» стала 10,9%, для остальных партнеров-застройщиков – 11,4%. Также Сбербанк запускает специальное предложение с дополнительным снижением ставок в размере от 0,5 до 1,5 п.п. в отдельных регионах России, в том числе в Приморском крае. На эти предложения можно будет подать заявку с 18 октября по 31 декабря 2016 года».
Первое в этом году снижение ставок по ипотеке было в июле. Сейчас ставки снижены во второй раз, и это делает покупку собственной квартиры еще более доступной.
В 2016 году уже более 3 000 семей в Приморье обрели свое жилье благодаря ипотечным программам Сбербанка. Каждый 7-ой жилищный кредит оформлен по программе «ипотека с господдержкой». Основное условие программы – покупка жилья у застройщика на первичном рынке, либо можно приобрести квартиру у застройщика в уже сданном доме.
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