Банкиры России и Китая призывают бизнес к расчетам в рублях и юанях

В июне 2011 года в китайском городе Суйфэньхэ состоялся семинар по теме: «Проведение расчетов между Россией и Китаем: возможности, требования законодательства». Мероприятие для своих корпоративных клиентов провел Сельскохозяйственный банк Китая совместно с Примсоцбанком.

«В ходе встречи с клиентами мы не только рассказали об услугах и возможностях обоих банков, но и осветили важные аспекты российского и китайского законодательства, -комментирует встречу Сергей Горох, заместитель начальника управления международных и межбанковских операций ОАО СКБ Приморья „Примсоцбанк“. - Было отмечено, что российское законодательство не имеет специальных требований, отличающих расчеты в национальных валютах от платежей в долларах США. Кроме того, китайских бизнесменов интересовали вопросы возмещения НДС и таможенного оформления товаров при расчетах в национальных валютах. Они не всегда знают, как это делается, поэтому неохотно проводят платежи в рублях и юанях. Однако на семинаре коллеги из Сельскохозяйственного банка Китая подробно описали порядок таможенного оформления товаров и возмещения НДС, сообщив, какие именно законодательные акты регулируют этот процесс. В целом, мы продуктивно обсудили и решили все текущие вопросы нашего сотрудничества».

Как отметили организаторы семинара, расчеты в национальных валютах становятся все более популярными среди китайских и российских предпринимателей благодаря тому, что позволяют сократить издержки по конвертации валют, а также заключать внешнеторговые контракты как в рублях, так и в юанях. Ранее существовали ограничения по территории таких расчетов, но ввиду последних изменений законодательства обеих стран проблема «географии» полностью отпала.

Директор филиала Сельскохозяйственного банка Китая в г. Суйфэньхэ г-н Лю Цзунь И: «Начало нашей работы с Примсоцбанком положено почти 10 лет назад, после открытия корсчета. Мы часто встречаемся, обмениваемся мнениями и предложениями, чтобы развивать наши услуги, которые положительно влияют на рост клиентской базы. Особенно важно, что кроме расчетов в национальных валютах мы выдвинули новые банковские продукты: операции по банковским картам „Золотая Корона“ в Китае и „Золотой Колос“ в России, чего раньше не было в области межбанковского сотрудничества двух стран. До сих пор мы занимаем лидирующее положение по сравнению с другими банками, и наши достижения получили высокую оценку от Народного Банка Китая».

Напомним, что Сельскохозяйственный банк Китая является одним из крупнейших в мире по величине капитала, входит в «большую четверку» банков КНР, обладая самой большой филиальной сетью. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на сегодняшний день — лидер по расчетам в рублях и юанях в Приморском крае.