Как получать бонусы, ничего не делая

Владельцам карт АТБ – особые условия

Практически все российские предприятия перевели своих сотрудников на электронное получение зарплаты. Для этого оформляется зарплатная карта того или иного банка. Но, на самом деле, вас никто не может заставить пользоваться картой конкретного банка, в этом выборе вы совершенно свободны. Причем разные банки предоставляют разные бонусы и льготы держателям зарплатных карт.

Какие преимущества предлагает своим клиентам Азиатско-Тихоокеанский банк, деловой газете «Золотой Рог» рассказал советник председателя правления, директор банка по розничному бизнесу Александр ПАРАМОНОВ.

- Конечно же, у АТБ есть приятные бонусы, - рассказал Александр. – Причем не только для наших зарплатных клиентов, но и для всех, кто активно пользуется картами:

- на остаток денежных средств на карте начисляется 7%;

- если вы совершаете покупки в магазинах или оплачиваете счета, расплачиваясь нашей картой, вам возвращается 1% средств;

- контролировать свои денежные средства можно в любое время суток через мобильное приложение и интернет-банкинг;

- снимать средства в любом банкомате России можно совершенно бесплатно. Это удобно, так как вам не придется искать банкомат АТБ в своем городе.

- Но и это еще не все, - говорит Александр. - Каждые три месяца среди держателей карт «Особый статус» мы разыгрываем призы и начисляем победителям, как мы это назвали, тринадцатую зарплату – денежный приз прямо на карту. Кто может принять участие в розыгрыше? Все держатели карт АТБ «Особый статус». Эти карты предназначены для перечисления пенсий, социальных выплат или заработных плат. Ко всему прочему карта дает возможность получать доход, сопоставимый с доходом по вкладу. Ну и, конечно же, картой уже давно удобнее и выгоднее оплачивать коммунальные услуги, расплачиваться за товары в магазинах и аптеках, а также получать cash-back и прочие приятные бонусы.

Отдельно Александр рассказал об онлайн-обслуживании карт:

- Конечно же, наш банк серьезно относится к развитию дистанционного обслуживания. У нас начал работать Интернет-банк для физических лиц. Он доступен активным пользователям старого ДБО, а в мае мы планируем открыть его для всех клиентов. Банк позволит клиентам оплачивать услуги и мобильную связь (без комиссии), проверять начисления, оплачивать коммунальные услуги. С помощью Personal Financial Management (PFM) отслеживать движения по банковским продуктам, просматривать категории расходов и анализировать свои траты. Сервис доступен семь дней в неделю 24 часа в сутки. Ведется работа и над новым Мобильным банком. Он будет доступен для трех платформ – iOS, Android и Windows Phone. Версия для iPhone выйдет уже в мае. Клиентов с мобильными устройствами на Android и Windows Phone мы порадуем чуть позже.

Действует Интернет-банкинг АТБ и для юридических лиц. В 2016 году он был признан одним из лучших в рэнкинге банковских систем дистанционного обслуживания для малого бизнеса и вошел в ТОП-8 Business Internet Banking Rank 2016.

Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) - крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 208 подразделений в 109 населенных пунктах в 18 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область).

По данным на 1 апреля 2017 г. по размеру чистых активов АТБ занимает 54-е место в рэнкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 1 мая 2017 г., собственный капитал АТБ составляет 13,1 млрд рублей, чистые активы - 111,7 млрд рублей.

Реклама. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.