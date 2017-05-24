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Примсоцбанк по итогам 2016 года может увеличить дивиденды в 1,4 раза

24 Мая 2017, 11:30 | Приморье

Cовет директоров Примсоцбанка рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня принять решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года в размере 214 млн рублей, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Примсоцбанк в 2016 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,8 раза по сравнению с показателем 2015 года, до 1 млрд 65,665 млн рублей.

По итогам 2015 года банк направил на выплату дивидендов 148,7 млн рублей (на 2,8% больше, чем по итогам 2014 года). Таким образом, выплаты за 2016 год могут вырасти на 43%.

Оставшуюся после выплаты дивидендов часть прибыли 2016 года совет директоров рекомендовал оставить нераспределенной.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Примсоцбанк  дивиденды 



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