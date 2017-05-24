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China UnionPay готовит атаку на VISA

24 Мая 2017, 11:05 | Приморье

Но Приморье пока не торопится подсаживаться на китайскую платежную систему

 

Коммерческие банки постепенно подключаются к эмиссии и эквайрингу карт китайской платежной системы China UnionPay.

По прогнозам, к 2017 году количество карт UnionPay в России превысит 2 млн штук. Тогда как в мире карты национальной платежной системы Китая являются лидерами по числу эмиссии, намного опережая Visa по этому показателю (в 2014 году число выпущенных карточек достигло 4,5 млрд против 3,5 млрд у Visa).

Несмотря на территориальную близость Приморья и китайских провинций и значительное потепление отношений между Россией и КНР в последние годы, финансовая сфера остается консервативной в части внедрения международных средств оплаты.

Карты China UnionPay принимают банкоматы и платежные терминалы 20 банков на территории России. Выпуск карт China UnionPay осуществляют в нашем крае лишь Примсоцбанк и его государственные собратья -  Газпромбанк и Россельхозбанк, а также «частники» - банк «Русский стандарт» и МТС-банк.

Несмотря на то что в России и крае присутствует дочерний китайскому Bank of China, его работа на взаимодействие с частными лицами не распространяется. Соответственно карты China UnionPay банк не эмитирует ни в Приморье, ни в России в целом. Граждане Китая, имеющие пластиковые карты национальной системы Китая, не смогут снять с нее наличные средства в офисах банка.

В то же время статистка выпуска карт в Приморье находится на приличном уровне. Как рассказали деловой газете «Золотой Рог» в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России, на 1 января 2017 года кредитные организации (филиалы) на территории Приморского края выпустили более 1,4 тыс. платежных карт системы China UnionPay. По сравнению с аналогичным периодом прошлого их количество выросло на 48,5%.

Число электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг на территории Приморского края и принимающих платежные карты системы UnionPay, по состоянию к 1 апреля нынешнего года превысило 3,8 тыс. единиц. Это около 16% от общего числа электронных терминалов в платежной системе Приморья.

Управляющий операционным офисом ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ говорит, что банк уже несколько лет принимает карты China UnionPay во всех своих банкоматах и устройствах самообслуживания. Пользователь карты на базе платежной системы China UnionPay может совершать операции по карте и снимать наличные в банкоматах ВТБ24. Для удобства «общения» с терминалом можно выбрать опцию смены языка с русского на английский. При снятии наличных с иностранных карт, валюта автоматически конвертируется в рубли по актуальному курсу. В 3 квартале 2017 года ВТБ24 планирует запустить прием карт UnionPay в POS-терминалах.

В ББР банке в банкоматах кредитной организации можно снять наличные с карты China UnionPay, выбрав в опциях язык услуги и валюту для получения наличных средств. При этом карта позволяет получить по счету лишь рубли, доллары и евро. Юань не является валютой возможной к получению в банкоматах края.

В операционном офисе Газпромбанка во Владивостоке готовы выпустить карту в течение 5-7 дней, срок действия такого «пластика» - два года в категории Classic составит 1050 рублей, валюта карты - также рубли, доллары, евро. В случае путешествия в Китай безналичные операции в торговой сети будут автоматически пересчитываться в юани, без кросс-курса в доллар или евро.

Россельхозбанк в Приморье выдает и обслуживает карту China Union Pay, используя тарифный план «Персональный», в рамках которого стоимость годового обслуживания составит 600 рублей. Как пояснили в Приморском филиале Россельхозбанка, получить наличные в отделениях банка и его банкоматах по карте China UnionPay можно клиентам и других банков.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: china unionpay  ВТБ24  visa 



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