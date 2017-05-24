Банк "Открытие" активизирует деятельность в Приморье

Администрация Приморского края и банк «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии подписания приняли участие первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ и член правления, руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий ЖУЖЛЕВ.

Договоренности, закрепленные в соглашении, направлены на создание благоприятных условий для повышения производственного потенциала экономики Приморского края, а также на решение вопросов, касающихся улучшения качества жизни и социальной защищенности населения Приморья. Банк «Открытие» и администрация Приморского края обозначили взаимную заинтересованность в развитии стабильного разностороннего сотрудничества, в том числе по финансированию инвестиционных программ, а также проектов, ориентированных на формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Приморья для представителей российского и иностранного бизнеса.

По словам Василия Усольцева, благодаря повышению конкуренции на рынке банковских услуг Приморья, инвесторы и предприниматели смогут получить более выгодные условия по кредитованию своего бизнеса. В свою очередь Геннадий Жужлев отметил, что в рамках сотрудничества банк намерен развивать среднесрочное и долгосрочное финансирование инфраструктурных проектов.

«Уже есть ряд инициатив, к реализации которых мы намерены приступить в самые короткие сроки. В целом, мы рассматриваем Дальний Восток как один из приоритетных проектов», – сказал он, заверив, что банк «Открытие» со своей стороны приложит все усилия для повышения доступности банковских услуг в Приморском крае. В частности, банк продолжит реализацию госпрограмм по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.

Досье "Золотого Рога": Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый по размеру активов среди всех российских банковских групп. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2,7 трлн рублей, собственный капитал - 232 млрд рублей. Банк «Открытие» был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский банк и банк «Петрокоммерц». Ключевым акционером банка «Открытие» является «Открытие Холдинг», который владеет 65,28% голосующих акций.

Сергей КУЗЬМИН.