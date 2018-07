Банк «Приморье» снизил тарифы на переводы в Японию

Банк «Приморье» с 20 апреля снизил тарифы на переводы в Японию со счета и без открытия счета как в долларах, так и в йенах.

Банк осуществляет переводы с помощью своих партнеров - одного из крупнейших банков мира The Bank of New York Mellon и The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, имеющего широчайшую сеть офисов.