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Банк «Приморье» снизил тарифы на переводы в Японию
24 Мая 2011, 01:25 | Приморье
Банк «Приморье» с 20 апреля снизил тарифы на переводы в Японию со счета и без открытия счета как в долларах, так и в йенах.
Банк осуществляет переводы с помощью своих партнеров - одного из крупнейших банков мира The Bank of New York Mellon и The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, имеющего широчайшую сеть офисов.
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