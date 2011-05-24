Кредитный портфель ВТБ24 в Приморье превысил 7 млрд рублей

Кредитный портфель Владивостокского офиса ВТБ24 превысил 7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%.

Основной прирост кредитного портфеля был получен за счет активных выдач кредитов наличными и ипотечных кредитов. Наибольший удельный вес в структуре портфеля занимает ипотека - 42%, потребительские кредиты - 41%. Оставшуюся долю в 17% составляют кредиты малому бизнесу, автокредиты и пластиковые карты.