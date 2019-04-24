САММИТ Банку - тридцать!

У ветерана банковского рынка региона крупный юбилей

Для российских реалий 30 лет - солидный возраст. По существу, именно этими временными рамками и определяется современная экономическая эпоха страны. За это короткое время банковский сектор прошел огромный путь - от собственно рождения коммерческих банков до сегодняшнего разделения по типу лицензии на осуществление финансовых операций. Далеко не всем из почти 2000 банков, образовавшихся в непростые 90-е годы прошлого столетия, удалось удержаться на плаву, пройти через многочисленные глобальные экономические кризисы, занять свою деловую нишу и укрепиться в ней, и динамично двигаться вперед.

САММИТ Банку, вторым в Приморском крае получившему лицензию, это в полной мере удалось, благодаря гибкости решений, которые принимали его учредители, профессионализму управленческой команды, верности клиентов и партнеров. Даже в период кризиса 1998 года банк мобильно и качественно проводил расчеты, демонстрируя надежность и максимальную лояльность к своим клиентам, тем самым завоевав доверие предпринимателей, предприятий и организаций всех форм собственности.

Сегодня САММИТ Банк - это региональный универсальный банк с развитой линейкой продуктов и услуг, со стабильными финансовыми показателями. Основные принципы работы его команды - это индивидуальный подход, который может обеспечить небольшой по размерам банк, где практически каждого клиента персонал знает в лицо, по существу - «домашний» банк. Это быстрота в принятии решений, ведь все акционеры и руководители банка находятся рядом - во Владивостоке. Это высокое качество обслуживания, основанное, в том числе, на знании региональной специфики и потребностей клиентов. Эти три кита всегда формировали конкурентные преимущества банка, именно эти кирпичики изначально закладывались в его фундамент, на котором он стоит и сегодня.

Ценный актив - это многолетний накопленный опыт, а современный драйвер - ориентир на внедрение передового банковского опыта и технологий.

Исходя из складывающихся реалий, банк менял приоритеты. На каком-то этапе он был более ориентирован на работу с физическими лицами, имея в своем арсенале довольно широкий спектр продуктов кредитования, в том числе на покупку недвижимости на длительный срок, а также линейку вкладов в рублях и валюте. Сегодня, не отказываясь от универсальности, во главу угла здесь ставят работу с малым бизнесом, который, как известно, нуждается в доступных финансовых ресурсах, и часто - именно в индивидуальном подходе.

- Ни для кого не секрет, что в филиалах федеральных банков одобрения кредита нередко приходится ждать довольно продолжительное время, да еще чуть ли не в половине случаев получить отказ. В САММИТ Банке, при наличии всех необходимых документов, рассмотрение заявки на кредит проходит до пяти дней. Мы прекрасно понимаем, что бизнес не может простаивать в ожидании решения банкиров месяц-полтора. И это - одно из наших преимуществ, причем реальных, - говорит вице-президент банка Наталья МАНСУРОВА.

САММИТ Банк, как правило, финансирует не крупные, локальные проекты, значимость которых, между тем - трудно переоценить.

- Например, мы кредитуем компании, которые связаны с предоставлением коммунальных услуг населению в городе Большой Камень. Во Владивостоке в числе заемщиков банка-строители, которые возводят жилье, рыбодобывающие и транспортные компании. В Находке оказываем финансовую поддержку топливным трейдерам, поставщикам судового и автомобильного масла, бензина, дизтоплива, - поясняет вице-президент банка.

В августе прошлого года САММИТ Банк одним из первых в России получил базовую лицензию. И этот факт еще больше делает его банком для малого бизнеса. (Согласно закону, банки с базовой лицензией могут привлекать средства населения и компаний на депозиты, открывать и вести денежные счета, осуществлять переводы и конверсионные операции, выдавать кредиты физлицам, малому и среднему бизнесу - Прим. «ЗР»). В настоящее время Банк России привлекает банки с базовой лицензией к программе финансирования для МСП «Шесть с половиной». САММИТ Банк уже направил пакет документов на участие в конкурсе. Кроме того, Банк активизировал работу с Гарантийным фондом Приморского края.

В Приморском крае - благоприятные условия для развития внешней торговли со странами АТР, что делает востребованными валютные операции в банковской сфере. САММИТ Банк привлекает клиентов тарифными ставками, выгодными курсами покупки и продажи валюты, качеством и скоростью обслуживания, индивидуальным подходом.

В планах - обеспечить положительную динамику объема услуг в части валютного контроля экспортно-импортных операций, оформления паспортов сделок. Традиционно востребованы консультационные услуги специалистов банка, проведение сделок по покупке-продаже безналичной иностранной валюты по заявкам клиентов, осуществление переводов юридических и физических лиц, помощь при составлении контрактов, выборе форм расчетов и прочих необходимых условий внешнеторговых контрактов. Все эти компетенции являются сильной стороной САММИТ Банка.

Банк нацелен и на работу с гражданами. Не удивительно, что многие корпоративные клиенты - собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели - пользуются продуктами банка и как частные лица. Ценовые параметры вполне конкурентоспособны, а дальше - уже вопрос качества обслуживания.

На сегодняшний день у банка более трех тысяч клиентов, как юридических лиц, так и граждан. Стремление коллектива заслужить доверие клиента, желание развиваться на протяжении многих лет помогают успешно сотрудничать с компаниями и жителями Приморского края.

Сергей БЕНЕНОВ, президент САММИТ Банка:

- Стратегия развития банка направлена на укрепление сотрудничества с малым бизнесом. Исходя из большого профессионального опыта работы нашей команды, конкурентных преимуществ, которые присущи небольшому региональному банку, тенденций, складывающихся сегодня на рынке, мы отчетливо видим значительный потенциал для укрепления своих позиций в этом сегменте экономики Приморского края. Тактику действий диктуют сами клиенты, основные запросы которых - повышение качества обслуживания, доступность финансовых ресурсов, современные технологии. В этой же плоскости лежит повышение эффективности и нашего бизнеса.

Создавая новые продукты, мы основываемся, прежде всего, на анализе потребностей наших клиентов, которые работают в самых разных отраслях экономки. Большинство из них занято в оптовой и розничной торговле, в авторемонтной сфере, а также в строительной и транспортной отраслях, занимаются операциями с недвижимостью. Мы следим за тенденциями, которые складываются в этих сферах бизнеса, при этом нацелены и на привлечение новых клиентов из других отраслей. Готовы развивать комплекс услуг, которые востребованы малым бизнесом. Приморского края.

Коллектив САММИТ Банка признателен своим клиентам за доверие и многолетнее партнерство.

КЛИЕНТЫ О БАНКЕ

Александр ЛЕМЕШЕВ, генеральный директор АО «РемСтройЦентр»:

- Уважаемый Сергей Викторович! Уважаемые сотрудники! Искренне поздравляем Банк с Юбилеем!!

На протяжении всей своей истории банк был и остается надежным партнером строительной отрасли. За годы совместного сотрудничества, нашей компанией были построены и сданы много значимых объектов в г. Владивостоке. Тысячи людей за это время смогли отметить новоселье!

Залогом успешного партнерства является высокий уровень клиенто-

ориентированности и гибкости в нестандартных ситуациях, а также оперативность в принятии управленческих решений. Саммит Банк - это партнер, с которым сотрудничество эффективно и взаимовыгодно!

От лица нашей компании желаю Банку продолжить успешно финансировать ключевые отрасли региона! Стабильности, успехов и процветания!

Евгений МУХИН, учредитель ООО«Восток-Интур»:

- 30 лет для банка - это уже достаточно зрелый возраст. К этому моменту складываются и традиции, и история, самой жизнью утверждается стратегия. 30 лет - это показатель огромного опыта и надежной деловой репутации САММИТ Банка!

ООО «Восток Интур» нашло в лице банка надежного партнера, который поддерживает компанию во всех ее проектах и начинаниях. Наше сотрудничество позволило значительно расширить и обновить автобусный парк компании, что способствует развитию внутреннего туризма в крае.

Хотим пожелать ПАО КБ «САММИТ Банк» долгих лет процветания и финансовой стабильности, огромного потока клиентов - надежных и честных. Успехов, больших побед и процветания!

Евгений МАЗУР, генеральный директор ООО «Фабрика орудий лова»:

- Наше плодотворное, взаимовыгодное и дружеское сотрудничество уже продолжается более 18 лет. За время совместной работы ПАО КБ «САММИТ Банк» зарекомендовал себя как надежный финансовый парт-нер, с которым чувствуешь уверенность в завтрашнем дне! Банк способствовал осуществлению инвестиционных проектов предприятия, благодаря нашему сотрудничеству предприятие пополняет цеха производственным оборудованием, тем самым способствуя развитию отрасли производства орудий лова для океанического и прибрежного рыболовства.

От лица компании ООО «Фабрика орудий лова», и от себя лично, желаю банку верных деловых партнеров, динамичного развития, успеха, благополучия и процветания!

Досье "Золотого Рога": История САММИТ Банка началась 19 января 1989 года, когда решением общего собрания учредителей был создан региональный коммерческий «Большой Камень Банк». 26 апреля 1989 года устав банка был зарегистрирован Госбанком СССР под номером 85. САММИТ Банк стал вторым коммерческим банком в Приморском крае, получившим лицензию на осуществление банковских операций, и единственной кредитной организацией, образовавшейся на территории города Большой Камень. Учитывая, что в тот период одной из основ экономики г. Большой Камень была рыбная промышленность, банк был основан для содействия и обслуживания предприятий этой отрасли. В состав его первых учредителей вошли известные в стране рыболовецкие колхозы «Новый Мир», «Приморец», «Первое мая», а также Транспортно-складская контора Приморского Крайрыбакколхозсоюза. Большой Камень Банк в 2006 году переименован в ОАО КБ «САММИТ Банк». С 04 февраля 2015 года переименован в ПАО КБ «САММИТ Банк», а в апреле 2015 года завершилась процедура перевода головного офиса банка, изначально базировавшегося в городе Большой Камень, во Владивосток.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.