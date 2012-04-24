Банк «Приморье»: Таможенная карта в действии

On-line-платежи на таможне вновь стали доступны для многочленных участников внешнеэкономической деятельности Приморья.

13 декабря 2011 года Федеральная таможенная служба проинформировала о возобновлении таможенных платежей с использованием платежных (таможенных) карт, эмитированных кредитными организациями, имеющими соответствующий договор с ООО «Таможенная карта». Миссию по восстановлению терминальной сети на таможенных постах нашего края для приема таможенных карт одноименной платежной системы взял на себя банк «Приморье». Кредитная организация в который раз выступает в качестве пионера на рынке платежей.

Вице-президент по работе с корпоративными клиентами банка «Приморье» Антон САБАДАШ рассказал «ЗР» о том, как ведется работа по обновлению платежной сети на таможенных постах в крае и напомнил о преимуществах пластикового продукта для экспортеров и импортеров.

- Антон Владимирович, как известно, прием таможенных карт различных платежных систем за последние 3-4 года приостанавливали неоднократно. Вместе с тем, сложился устойчивый спрос на продукт среди участников ВЭД, и координатор эмиссии карт ООО «Таможенная карта», в свою очередь выстроила разветвленную сеть приема таможенных карт по стране. Как быстро удалось восстановить работу системы в нашем крае?

- Банк «Приморье» сегодня в полной мере обновил терминальную сеть по приему таможенных карт на основных таможенных пунктах края. К системе подключены таможенные посты в рыбном порту Владивостока, Владивостокском морском торговом порту на ул. Стрельникова, в Находке, в порту Восточном (пос. Врангель), в Уссурийске, на таможенных постах в пос. Пограничном и с. Новоникольск, на Хасанской таможне, в Зарубино, Краскино, Славянке и даже в аэропорту Владивостока. Все необходимые процедуры нам удалось осуществить за два-три месяца.

Установленные терминалы по приему таможенных платежей работают в штатном режиме, тестовые операции осуществлены успешно, и наши клиенты активно пользуются таможенными картами уже сегодня.

- После определенного перерыва сложно было убедить клиентов воспользоваться таможенной картой вновь?

- Нам не пришлось убеждать, более того, клиенты банка «Приморье» оказались во многом инициаторами возобновления платежей через таможенные карты. Руководствуясь их потребностями, Банк Приморье принял решение о реновации терминальной сети платежной системы «Таможенная карта» и о возобновлении эмиссии пластиковых карт для участников ВЭД. По мере необходимости наш банк готов расширять сеть платежных терминалов на таможенных постах края.

- Преимущества таможенной карты перед авансовыми платежами, которые вынуждены оплачивать участники ВЭД и ожидать их поступлений на счет в течение 3-х дней, бесспорны. Вместе с тем, напомнить об основных плюсах таможенной карте все же стоит.

- Таможенная карта - это пропуск в мир мгновенных платежей в любом таможенном органе на территории России. Для деловых и очень занятых людей, минуты которых на счету, полагаю, фактор существенный. Владельцы таможенной карты на карточном счете могут резервировать денежные средства для обеспечения обязательств плательщика без их депонирования на счете таможенного органа или оформления банковских гарантий. Сотрудники таможни в режиме on-line видят средства клиента, поступившие с таможенной карты на соответствующий счет. В свою очередь, клиенты Банка «Приморье» самостоятельно выбирают, когда им использовать таможенную карту, какие именно платежи проводить с ее помощью.

В соответствии с потребностями каждого отдельного клиента происходит формирование приемлемых для его бизнеса тарифов обслуживания по таможенной карте. К примеру, основной объем импорта мяса приходится на конец года - преимущественно декабрь-месяц - и целесообразность использования таможенной карты при оплате таможенных сборов для организаций-импортеров повышается многократно.

- Таможенная карта, эмитированная в банке «Приморье», предоставляет своим владельцам и другие плюсы?

- К основной карте может быть выпущено до 10 дополнительных (именных для уполномоченных сотрудников компаний). Это достаточно актуально для предприятий, которые вынуждены проводить платежи на различных таможенных постах, как Приморья, так и России в целом. Замечу, что таможенная карта банка «Приморье» активна для использования на всей территории нашей страны. В рамках дистанционного обслуживания клиент имеет возможность наблюдать за операциями пополнения и списания средств с карты и/или картсчета.

Владельцы таможенной карты могут быть уверены в безопасности своих средств. Во-первых, в случае потери карты, а такое, к сожалению, случается, есть возможность ее заблокировать. Во-вторых, с помощью данной карты осуществляются лишь таможенные платежи в пользу конкретной организации, любые другие операции не доступны, поэтому мошенникам она не интересна.

Клиенты банка «Приморье» прекрасно осознают, что таможенная карта - удобный сервис, неотъемлемый от их деятельности продукт, который повышает качество их бизнеса, а, значит, повышает его рентабельность и привлекательность для контрагентов.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».