Развитие строительства позитивно отразилось на страховании отраслевых рисков

В 2011 году объем работ в строительной отрасли вырос на 5,1% и составил более 5 трлн рублей. Развитие строительства позитивно отразилось на страховании строительных рисков. По оценкам экспертов, объем сегмента в 2011 году составил около 23 млрд рублей, показав рост на 21%.

О том, за счет чего растет рынок страхования строительно-монтажных работ (СМР), каковы тенденции, что происходит в обязательном страховании ОСОПО, рассказал первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Владимир КАРЮКИН.

– Что способствовало росту рынка страхования СМР, каковы тенденции?

– Рост рынка СМР был обусловлен повышением уровня проникновения страхования. Основными двигателями сегмента по-прежнему являются государственные заказчики и иностранные инвесторы. Сегодня проекты с бюджетным финансированием застрахованы в 90% случаев. В частности, это спортивные и транспортные объекты, предназначенные для проведения игр в Сочи, газовые и нефтяные проекты, объекты программы развития Единой энергосистемы России, ФЦП «Развитие транспортной системы», подготовка к Саммиту АТЭС. При бюджетном финансировании затраты на страхование СМР закладываются в тендерной документации, поэтому наличие полиса является обязательным для подрядчика. Также страхование является неотъемлемой частью бизнес-процесса для международных строительных организаций.

– От введения страхования СРО эксперты ожидали «эффекта ОСАГО» в страховании строительных рисков. Оправдалось ли это?

– Нет, ожидания не оправдались. В отличие от автострахования, где инициатором страхования выступает одно лицо – владелец автомобиля, в страховании строительных рисков решение о включении в строительную смету расходов на страхование принимает заказчик, а не сама строительная компания.

– Что сейчас происходит в страховании ОСОПО, насколько активно владельцы опасных объектов страхуют свою ответственность?

– За 3 месяца действия закона, по данным НССО, было застраховано не более 35% всех опасных объектов страны. Как такового «бума» заключения договоров на опасные объекты не наблюдалось даже в конце марта несмотря на то, что с 1 апреля Ростехнадзор начал применять штрафные санкции к организациям, проигнорировавшим требования.

– Какие объекты строительства попадают под категорию опасных и кому нужно страховать ответственность?

– Под определение «опасный объект» попадают строительные объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, портальные и козловые краны, оборудование, работающее под давлением или при высокой температуре, опасные производственные объекты по переработке сырья. Полис потребуется при строительстве подземных транспортных и специальных сооружений. По нашей оценке, застраховать свою ответственность обязана каждая вторая строительная организация.

– Как будет развиваться рынок страхования СМР и ОСОПО в 2012 году?

– Макроэкономическая ситуация в стране будет задавать тенденции развития рынка СМР. Если ситуация в стране не изменится в худшую сторону, рынок СМР вырастет на 15%-20%. Ожидается, что через два-три года рынок вырастет до 40 млрд рублей. Рост рынка будет обусловлен увеличением объемов дорожного строительства, развитием энергосистемы страны и увеличение объемов инвестиций в нефтегазовый сектор. Важной точкой роста станут регионы, где уровень проникновения страхования СМР пока невелик. В случае второй волны финансового кризиса, рынок СМР покажет небольшой рост в 1-2%. Что касается обязательного страхования ОПО, то этот сегмент в меньшей степени подвержен макроэкономическим изменениям, по итогам года планируется, что объем данного рынка составит около 20 млрд рублей.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».