Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Развитие строительства позитивно отразилось на страховании отраслевых рисков
В 2011 году объем работ в строительной отрасли вырос на 5,1% и составил более 5 трлн рублей. Развитие строительства позитивно отразилось на страховании строительных рисков. По оценкам экспертов, объем сегмента в 2011 году составил около 23 млрд рублей, показав рост на 21%.
О том, за счет чего растет рынок страхования строительно-монтажных работ (СМР), каковы тенденции, что происходит в обязательном страховании ОСОПО, рассказал первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Владимир КАРЮКИН.
– Что способствовало росту рынка страхования СМР, каковы тенденции?
– Рост рынка СМР был обусловлен повышением уровня проникновения страхования. Основными двигателями сегмента по-прежнему являются государственные заказчики и иностранные инвесторы. Сегодня проекты с бюджетным финансированием застрахованы в 90% случаев. В частности, это спортивные и транспортные объекты, предназначенные для проведения игр в Сочи, газовые и нефтяные проекты, объекты программы развития Единой энергосистемы России, ФЦП «Развитие транспортной системы», подготовка к Саммиту АТЭС. При бюджетном финансировании затраты на страхование СМР закладываются в тендерной документации, поэтому наличие полиса является обязательным для подрядчика. Также страхование является неотъемлемой частью бизнес-процесса для международных строительных организаций.
– От введения страхования СРО эксперты ожидали «эффекта ОСАГО» в страховании строительных рисков. Оправдалось ли это?
– Нет, ожидания не оправдались. В отличие от автострахования, где инициатором страхования выступает одно лицо – владелец автомобиля, в страховании строительных рисков решение о включении в строительную смету расходов на страхование принимает заказчик, а не сама строительная компания.
– Что сейчас происходит в страховании ОСОПО, насколько активно владельцы опасных объектов страхуют свою ответственность?
– За 3 месяца действия закона, по данным НССО, было застраховано не более 35% всех опасных объектов страны. Как такового «бума» заключения договоров на опасные объекты не наблюдалось даже в конце марта несмотря на то, что с 1 апреля Ростехнадзор начал применять штрафные санкции к организациям, проигнорировавшим требования.
– Какие объекты строительства попадают под категорию опасных и кому нужно страховать ответственность?
– Под определение «опасный объект» попадают строительные объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, портальные и козловые краны, оборудование, работающее под давлением или при высокой температуре, опасные производственные объекты по переработке сырья. Полис потребуется при строительстве подземных транспортных и специальных сооружений. По нашей оценке, застраховать свою ответственность обязана каждая вторая строительная организация.
– Как будет развиваться рынок страхования СМР и ОСОПО в 2012 году?
– Макроэкономическая ситуация в стране будет задавать тенденции развития рынка СМР. Если ситуация в стране не изменится в худшую сторону, рынок СМР вырастет на 15%-20%. Ожидается, что через два-три года рынок вырастет до 40 млрд рублей. Рост рынка будет обусловлен увеличением объемов дорожного строительства, развитием энергосистемы страны и увеличение объемов инвестиций в нефтегазовый сектор. Важной точкой роста станут регионы, где уровень проникновения страхования СМР пока невелик. В случае второй волны финансового кризиса, рынок СМР покажет небольшой рост в 1-2%. Что касается обязательного страхования ОПО, то этот сегмент в меньшей степени подвержен макроэкономическим изменениям, по итогам года планируется, что объем данного рынка составит около 20 млрд рублей.
Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Дальакфес лишился лицензии
- Приморцы не торопятся получать компенсацию за аварии
- Вкладчики распробовали накопительное страхование
- Как защититься от мошенничества с банковскими картами?
- Горячая линия ПФР пройдет для работодателей и самозанятого населения Приморья
- Санация - не повод расторгать отношения с банком
- В ЦБ обсуждают возможную санацию Судостроительного банка, "Таврического" и "Связного"
- Куда подавать заявление о выборе НПФ
- В Приморье стартовала отчетная "пенсионная" кампания
Новости раздела
- Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
- Банк, который идет в ногу со временем
- Якутский банк начал падение с выхода в Крым
- Приморские финансисты читают лекции во Всероссийском детском центре "Океан"
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Ставки по ипотечным кредитам продолжают падать
- АТБ судится с "пирамидой"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Приморье лишилось крупной страховой компании
- Некоторые приморцы могут снизить ставку по ипотеке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм