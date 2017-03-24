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Приморцы больше не боятся кредитов
По итогам 2016 года ВТБ24 нарастил кредитный портфель в Приморье на 18,6%.
Жители Приморья стали увереннее брать кредиты, утверждают эксперты банка ВТБ24. Так, по итогам 2016 года банк нарастил кредитный портфель в Приморье до 33,8 млрд. рублей, что на 18,6% больше, чем в 2015 году.
По словам управляющего операционным офисом ВТБ24 в Приморском крае Александра ВЯЛКОВА, реализация отложенного спроса населения на кредиты связана с общим подъемом экономики России, а также с повышением привлекательности процентных ставок по разного вида кредитам, которое стало возможным благодаря укреплению национальной валюты – рубля.
«Подъем инвестиций в основной капитал РФ начал отмечаться уже во второй половине 2016-го года, - отметил Александр Вялков – То же самое касается рубля: в данный момент отмечается тренд укрепления национальной валюты».
«В целом платежеспособность населения повысилась. Если до второй половины 2016-го отмечался резкий всплеск спроса на депозиты, то со второй половины 2016-го приморцы стали брать кредиты намного активнее. Мы прогнозируем, что эта тенденция сохранится и в 2017 году: кредитная активность населения увеличится еще на 10-15%», - добавил управляющий.
По данным банка, в общем объеме выданных ВТБ24 жителям Приморья кредитов лидируют ипотека и кредиты наличными. Так, за год банк выдал в крае почти три тысячи ипотечных кредитов на сумму 6,1 млрд рублей. Средний размер займа составил 2,1 млн. рублей, и более 80% кредитов было выдано на приобретение готового жилья. По итогам года ипотечный портфель банка увеличился на 13% - до 19 млрд. рублей. При этом по объему ипотечного портфеля доля ВТБ24 на региональном рынке составила 38%.
Что касается объемов выдачи кредитов наличными в ВТБ24, то он в 2016 году составил 5,8 млрд. рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатель 2015-го. Кредитный портфель по этому виду продукта увеличился на треть и составил 11,1 млрд. рублей.
Против тренда
Как пояснили эксперты ВТБ24, положительную динамику в Приморье демонстрирует и малое предпринимательство. «Малый бизнес в Приморье работает лучше, чем в целом по России. Мы отмечаем в 2016-м прирост по кредитам в этом сегменте по сравнению с 2015 годом», - рассказал Александр Вялков. По словам экспертов, чаще всего за кредитами обращаются представители сферы оптово-розничной торговли. В целом малые предприятия края были профинансированы банком на сумму 1,5 млрд. рублей, а кредитный портфель по малому бизнесу по итогам года составил 2,1 млрд. рублей. Интересно, что в 2016-году банк увеличил в Приморье количество зарплатных карт на 20%. Как уверяют специалисты банка, произошло это в том числе и благодаря общему увеличению количества новых предприятий в крае.
Любовь Хмелевская.
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