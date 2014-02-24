В Банке "Приморье" выбрали нового председателя совета директоров

Сегодня, 24 февраля, прошло заседание совета директоров, на котором избрали председателя совета директоров и назначили председателя правления. Выбор нового председателя и изменение состава совета связан с амбициозными задачами Банка.

Новым председателем совета директоров Банка «Приморье» стал Сергей БОГДАН, занимавший в течение 10 лет пост председателя правления банка. Освободившийся пост председателя правления Банка «Приморье» займет Ирина КОЧУБЕЙ, которая до этого занимала должность заместителя председателя правления банка - директора Департамента обслуживания клиентов.

В 2014 году банку исполняется 20 лет, именно этот этап выбран для существенного развития бизнеса. Стратегия развития АКБ «Приморье» предусматривает увеличение собственного капитала Банка, обеспечение ликвидности акций, рост прибыли. Также планируется расширение присутствия банка, как в регионе, так и выход на новые рынки (Москва). Кроме того, новая стратегия предусматривает существенное качественное усиление позиций банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах бизнеса, а также развитие существующих позиций Банка «Приморье» в сфере самых современных банковских Интернет-технологий. Также перед Банком стоят задачи по увеличению диверсификации активов и пассивов и совершенствованию системы риск-менеджмента, реализации клиентоориентированной модели бизнеса.

Именно для реализации имеющегося у банка потенциала и выполнения новых ключевых задач от совета директоров Банка потребуется качественно иной уровень работы. Реализация стратегии потребует максимальной концентрации, прежде всего, на развитии бизнеса, что и станет приоритетной задачей Сергея Богдана в статусе председателя совета директоров Банка «Приморье».

Анна РЫКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.