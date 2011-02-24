В Приморье выросло количество получателей "ипотечных" субсидий

В 2010 году программой субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам воспользовались 232 приморские семьи.

Механизм субсидирования, предложенный губернатором Приморского края, повышает привлекательность жилищного кредитования в Приморье. В 2010 году на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам из средств краевого бюджета направлено 10 млн руб. Кроме того, в прошлом году была расширена линейка ипотечных продуктов, в том числе за счет пользователей материнского капитала, «военной ипотеки». Населению края выдано около 3 млрд руб. по ипотечным жилищным кредитам, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.