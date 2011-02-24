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В Приморье выросло количество получателей "ипотечных" субсидий
24 Февраля 2011, 18:33 | Приморье
В 2010 году программой субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам воспользовались 232 приморские семьи.
Механизм субсидирования, предложенный губернатором Приморского края, повышает привлекательность жилищного кредитования в Приморье. В 2010 году на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам из средств краевого бюджета направлено 10 млн руб. Кроме того, в прошлом году была расширена линейка ипотечных продуктов, в том числе за счет пользователей материнского капитала, «военной ипотеки». Населению края выдано около 3 млрд руб. по ипотечным жилищным кредитам, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Автор: Юрий Рогов
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