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Универсальным электронным картам обещают долгую жизнь
Всего в России в 2013 году планируется выпустить 3-4 млн универсальных электронных карт (УЭК). Каждый день сейчас подается более тысячи заявлений на выдачу УЭК. С начала года от граждан получено уже более 10 тыс. заявлений на выдачу карт, более 5 тыс. УЭК выдано еще в прошлом году в рамках пилотных регионов, сообщил в ходе пресс-конференции вице-президент Сбербанка, президент ОАО «УЭК» Алексей ПОПОВ.
Граждане России с января 2013 года могут подавать заявления на выдачу универсальных электронных карт. Создание универсальной электронной карты в России предусмотрено законом «Об организации предоставления государственных муниципальных услуг». С 1 января 2014 года универсальную карту можно будет получить без подачи заявления. Граждане, которые не хотят получать УЭК, должны будут написать заявление об отказе ее получения. Федеральной полномочной организацией по созданию системы электронных карт является ОАО «УЭК».
В настоящее время УЭК может использоваться как полис ОМС, свидетельство о пенсионном страховании (СНИЛС, страховой номер индивидуального лицевого счета), электронно-цифровая подпись (ЭЦП).
«Нам нужно нарастить количество услуг, должно быть не одна-две, а сотни и даже тысячи от региона к региону, не только государственные, не только транспортные, но и коммерческие, в первую очередь каско, для ОСАГО пока законодательно не готово, для каско препятствий нет. В апреле каждый регион, есть такое поручение правительства, должен запустить транспортное приложение на УЭК, хотя бы на одном маршруте», - отметил Алексей Попов.
Он отметил, что если ОСАГО будет установлено в качестве приложения к УЭК, то электронная карта станет еще и водительскими правами. «Этим занимается ГИБДД, но это дело не нескольких месяцев», - сказал глава ОАО «УЭК». Для введения этих приложений нужно подготовить соответствующую инфраструктуру, поскольку всех инспекторов ГИБДД нужно будет оснастить ридерами.
Ответственными за своевременную выдачу карт являются субъекты РФ, оплачивают эмиссию карт также субъекты Федерации, тогда как для граждан получение карты является бесплатным.
Выпуск универсальных электронных карт осуществляется на базе самостоятельной российской платежной системы «ПРО100». «Везде, где Сбербанк, везде принимается «ПРО100», - сказал Алексей Попов, отметив, что в настоящее время еще более 15 банков, помимо акционеров ОАО «УЭК», планируют подключиться к системе «ПРО100». Всего в 2013 году к «ПРО100» может подключиться более 100 банков. В настоящее время карты УЭК могут приниматься примерно в 100 тыс. торговых точках.
Алексей Попов также разъяснил, что будет с УЭК в перспективе. «Миф, и я, к сожалению, вижу, что его подхватывают все СМИ, что проект УЭК проживет 3-5 лет и умрет. Это не так, проект УЭК состоит на 99% из инфраструктуры приема карт: это информационные системы, которые умеют ее читать, это терминалы и банкоматы, куда ее можно всовывать, чтобы к этим системам подступиться, это транспортные валидаторы, куда вы ее можете прислонять и как по билету проходить. Вся эта инфраструктура обязательно будет использована при том, когда УЭК станет электронным паспортом», - заявил вице-президент Сбербанка.
Акционерами ОАО «УЭК» являются Сбербанк РФ (44%), Sberbank SIB (24%), банки «Уралсиб» и «Ак Барс» (по 12,5%), а также «Ситроникс» (7%).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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