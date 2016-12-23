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Ипотечный портфель Сбербанка составил 2,45 трлн рублей

23 Декабря 2016, 15:14 | Приморье

Ипотечный портфель Сбербанка составил на 1 декабря 2016 года 2,45 трлн рублей, увеличившись за год на 12% (по сравнению с 1.12.15). В 2016 году Сбербанк предоставил 419 тысяч жилищных кредитов на сумму 636 млрд рублей (данные за 11 месяцев). Прирост составил 11% и 10% соответственно по сравнению с аналогичными показателями 11 месяцев прошлого года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Более 60% ипотечных выдач этого года составляют сделки по покупке готового жилья (388 млрд руб.), 33% - ипотека на строящееся жилье (211 млрд. руб.). При этом  98% ипотечных кредитов Сбербанка на покупку жилья на первичном рынке – продукт «Ипотека с государственной поддержкой» со сниженной ставкой (207 млрд. рублей), сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

С марта 2015 года, когда программа «Ипотека с государственной поддержкой» была запущена, Сбербанк предоставил 399 млрд рублей. 45% «льготной ипотеки» в России предоставил Сбербанк.

Официальная дата окончания федеральной программы субсидирования – 31 декабря. Сбербанк принял решение, что по всем заявкам, которые будут поданы до 31 декабря включительно, в случае их одобрения (в том числе в 2017 году) пониженная ставка будет действовать в течение всего периода одобрения, то есть 60 дней.

В 2016 году половину ипотечных продаж Сбербанк стал совершать через партнеров – ими являются 28 650 застройщиков и агентств недвижимости (соотношение 40% к 60%). За год доля партнерского канала в продажах выросла на 7 п.п.

В уходящем году Сбербанк аккредитовал 3075 объектов недвижимости, увеличив этот показатель на 24% за год.

Достижение этих показателей стало возможным благодаря постепенному снижению ставок и совершенствованию ипотечных сервисов Сбербанка. За 2016 год Сбербанк трижды снижал ставки по ипотеке. На данный момент клиенты Сбербанка могут получить жилищный кредит по ставке 10,9%, если воспользуются программой с господдержкой в ряде регионов страны, под 10,25% - если кредит привлекает молодая семья, также действует ставка 11,5% в рамках акции для застройщиков.    

В августе Сбербанк запустил по всей России сервис по электронной регистрации права собственности на недвижимость. Он позволяет направить документы на регистрацию в Росреестр за 15 минут, минуя необходимость посещать само ведомство или МФЦ и сэкономить тем самым в среднем 5 дней. Сервис доступен во всех 600 существующих центрах ипотечного кредитования Сбербанка, им воспользовались уже более 30 тысяч человек.

Также в 2016 году стало возможным оформить частичное досрочное погашение ипотечного кредита в интернет-банке «Сбербанк Онлайн», изменить дату ипотечного платежа, а также сократить срок кредита при частичном досрочном погашении, оформленном в офисе банка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  ипотека 



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