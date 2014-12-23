В Приморье действия Центробанка спровоцировали панику и неразбериху

Стремительное падение отечественной валюты, решение совета директоров Банка России повысить с 16 декабря 2014 года ключевую ставку до 17% годовых, недостаток валюты в обменниках Приморья, активное привлечение банками денег населения путем повышения ставок по депозитам, приостановление выдачи кредитов - минувшая неделя была поистине богата на финансовые события.

Повышение ключевой ставки уже спровоцировало панику и неразбериху среди бизнеса и населения. Целый ряд крупных банков объявил о повышении процентных ставок по депозитам населения, многие из них также приостановили выдачу кредитов. В то время как в ряде российских регионов клиенты банков до ночи стояли в очереди у банкоматов, чтобы успеть снять с карт свои средства на фоне слухов о том, что Visa прекращает обслуживание российских карт, в Приморском крае население в спешке опустошало обменники.

Сбербанку уже пришлось делать опровержение о том, что он якобы ввел ограничения на выдачу наличных средств и планирует ввести блокировку карт международных платежных систем. «Сбербанк располагает необходимыми денежными ресурсами - как в рублях, так и в иностранной валюте, - говорится в сообщении банка. - Сбербанк не устанавливал и впредь не будет устанавливать никаких ограничений по снятию наличных средств и продаже/покупке валюты, а также по функционированию платежных карт. Сбербанк работает с международными платежными системами в штатном режиме, не вводил и не намерен вводить каких-либо ограничений по банковским картам этих систем, включая ограничения по лимитам».

Банкиры поддаваться панике не спешат. Росбанк работает в обычном режиме и внимательно следит за развитием ситуации. Продолжает выдавать кредиты, принимать средства в депозиты и оказывать другие банковские услуги. Решение о корректировке уровня процентных ставок по продуктам Росбанка будет приниматься исходя из экономической ситуации.

«В моменте повышение ключевой ставки в совокупности с временным дефицитом рублевой ликвидности из-за погашения депозитов Минфина провоцируют серьезную волатильность ставок денежного рынка. В этой связи конец текущего года и начало 2015 года может пройти под знаком значительного повышения ставок по краткосрочным депозитам как на денежном рынке, так и в розничном сегменте. Однако такое повышение стоимости фондирования будет чревато резким ростом операционных издержек и потребует либо скорой отмены недавнего решения ЦБ по ставке, либо резкого повышения ставок по кредитам (что не гарантирует положительного результата из-за вероятного падения спроса на кредитные продукты)», - сказал региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Сергей БЕЛАВИН.

ВТБ24 с 18 декабря повысил ставки по ипотеке. Устанавливается единая процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях в размере 14,95% годовых при наличии комплексного страхования и 15,95% годовых при отсутствии комплексного страхования. Новые ценовые условия применяются в отношении всех новых кредитов, кредитные договоры по которым заключаются с указанной даты, независимо от даты подачи клиентом заявки на получение ипотечного кредита. Сумма кредитного лимита, одобренного для клиентов ранее, сохраняется.

«Отдельно отметим, что по уже заключенным кредитным договорам банк будет исполнять свои обязательства на зафиксированных в них условиях. Банк не менял и впредь не намерен менять условия по действующим кредитным договорам в одностороннем порядке. Кроме того, подчеркнем, что никаких лимитов на валютнообменные операции мы не вводили и не планируем. Недостатка валюты в точках продаж нет. Ситуация в офисах банка стабильная», - заявили в пресс-службе ВТБ24.

Председатель Правления Агентства кредитных гарантий Галина ИЗОТОВА считает, что решение Банка России очевидным образом отразится на рынке кредитования малого и среднего бизнеса.

«Учитывая экономические реалии, Агентство кредитных гарантий, выступая в качестве государственного инструмента поддержки малого и среднего предпринимательства, продолжит активно развивать свою деятельность, работая над вопросами повышения доступности кредитов для МСП. В частности, мы продолжим активные переговоры с банками по вопросам снижения процентных ставок по кредитам, обеспеченным гарантией Агентства», - отметила Галина Изотова.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.