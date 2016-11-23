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Cамым доступным и надёжным банком признан Сбербанк
Сбербанк стал лауреатом Премии в области качества жизни, учреждённой Финансовым университетом при Правительстве РФ. Сбербанк первенствовал сразу в двух номинациях: «Самый доступный банк» и «Самый надёжный банк, полностью выполняющий свои обязательства».
Лауреаты премии были определены на основе результатов независимых социологических опросов населения о качестве жизни и финансовых услуг. Итоги подведены на основании мнений более 7 тыс. респондентов в крупнейших городах России.
«Важно то, что номинация «Самый надёжный банк, полностью выполняющий свои обязательства» — это точное отражение одного из обещаний, которые мы даём нашим клиентам в рамках реализации клиентоцентричной модели, — отметила начальник управления модернизации клиентского опыта Сбербанка Александра Алтухова. — Оно звучит как «Надёжность/исполнение обязательств на 100%». Поэтому для банка это высокое признание со стороны клиентов в части реализации ценности «Все для клиента» и гордость для всей нашей команды».
Премия призвана поощрять финансовые и другие организации к повышению качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администрации городов к повышению качества жизни населения, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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