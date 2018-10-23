Инвестиции в надежность

Изменение топливного баланса позволило сэкономить расходы бюджета Приморья на отопительный сезон

В большинстве муниципалитетов Приморья начался отопительный сезон. Несмотря на рост стоимости мазута, в муниципалитетах был своевременно создан нормативный запас топлива. Кроме того, в этом году власти Приморья продолжили инвестировать в обновление объектов теплоснабжения и перевод котельных на более экономичные виды топлива.

О том, как удается находить баланс между текущими расходами и инвестициями в модернизацию объектов теплоснабжения, в интервью Деловой газете «Золотой Рог» рассказала директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.

- В Приморье начался очередной отопительный сезон. Сколько населенных пунктов уже получает тепло?

- По состоянию на конец минувшей недели отопительный сезон начался почти во всех муниципальных образованиях Приморья. Подключение отдельных социальных объектов началось еще в начала октября. Из 857 работающих котельных запущено 704 котельных. Ряд муниципалитетов на севере Приморья начали подключение к теплу жилого фонда с 15 октября. Традиционно, срок начала отопительного сезона в том или ином муниципальном образовании определяет глава этой территории. При этом главы ориентируются на среднесуточную температуру – отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура на протяжении пяти дней составляет не более 8 градусов тепла.

Однако недавно в постановление правительства РФ, регулирующее этот вопрос, были внесены изменения. Теперь местные власти имеют право начать отопительный сезон, не дожидаясь, пока пройдут пять дней со средней температурой в 8 градусов Цельсия.

- Проведены ли закупки топлива для котельных в необходимом для прохождения зимы объеме? Что сделано для того, чтобы не повторить ситуацию, которая была в ноябре-декабре 2017 года?

- У нас существуют нормативы по запасам различных видов топлива, которые должны быть созданы к началу отопительного сезона. По состоянию на 15 октября объемы запасов, созданные КГУП «Примтеплоэнерго», даже превышали норматив. По мазуту они составили 112% от плана, или более 71 тыс. тонн; по углю – 120%, или 134,5 тысячи тонн угля. А с учетом остальных теплоснабжающих организаций запасы мазута в Приморье на 15 октября составляли 78 тыс. тонн, угля – 200 тыс. тонн.

Общая потребность в топливе для прохождения отопительного сезона составляет 276 тыс. тонн мазута и 1,11 млн тонн угля, поэтому закупки продолжаются.

- Отразилось ли на ситуации с закупкой мазута повышение мировых цен на нефть, которое происходит в этом году?

- Мы столкнулись с тем, что цена на нефтепродукты перестала быть стабильной. Однако более 60 тыс. тонн мазута из созданного на начало отопительного сезона запаса были приобретены нами еще до повышения стоимости нефтепродуктов. При этом более 50 тыс. тонн уже отгружено. Что касается дальнейших закупок, то по решению руководства страны, в качестве единого поставщика нефтепродуктов для энергетики Приморья определена «Роснефть», и это позволяет надеяться, что стоимость поставляемого мазута останется разумной. Добавлю, что необходимые средства на приобретение топлива в размере 900 млн рублей уже предусмотрены в бюджете Приморского края на 2018 год.

- Во время последних отопительных сезонов часто возникали проблемы с теплоснабжением Сибирцевского городского поселения. Что сделано для их решения?

- Состояние объектов теплоснабжения и теплосетей в Приморском крае практически во всех муниципалитетах требует постоянных вложений. Основная доля объектов построена в 1950-60-е годы, многим из них требуется реконструкция. Ежегодно на эти цели выделяются средства из краевого бюджета, а кроме того, затраты на ремонтную программу составляют значительную часть расходов КГУП «Примтеплоэнерго».

Если говорить конкретно о Сибирцево, то после нескольких лет эксплуатации частной компанией объекты теплоснабжения поселка находились в ужасающем состоянии. Однако в этом году концессионное соглашение с коммерческой организацией, не выполнившей своих обязательств, было расторгнуто. А проблемные объекты переданы КГУП «Примтеплоэнерго», которое имеет и материальный резерв, и аварийные бригады, которые смогут выполнить необходимые работы.

В августе «Примтеплоэнерго» была проведена оценка необходимых вложений в подготовку объектов поселка к зиме, выполнены первоочередные мероприятия для того, чтобы стабильно пройти отопительный сезон. Что касается дальнейших работ по капитальному ремонту и реконструкции котельных, то их выполнение потребует существенных средств и в следующем году. Но главное, что сегодня определен поставщик тепла, с которым власти края смогут взаимодействовать. Это позволит добиться того, что жители Сибирцево будут получать качественную услугу.

Добавлю, что температура в квартирах зависит не только от работы котельных и состояния теплосетей на пути от котельной к дому, но и от подготовки внутридомовых сетей к приему тепла. Здесь большая ответственность ложится на управляющие организации, а если управляющая организация не выбрана – на муниципальные образования. Работа специалистов УК особенно важна в момент подачи тепла, чтобы не допустить аварий или завоздушивания батарей и отрегулировать температуру теплоносителя. Когда идет пуск тепла, слесари должны быть на месте и работать в постоянном контакте с ресурсоснабжающими организациями.

- Куда следует жаловаться, если температура в жилище не дотягивает до норматива?

- В первую очередь – в управляющую организацию или орган местного самоуправления. Если они не реагируют, то тогда следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию Приморского края. Уже несколько лет во время отопительного периода у нас работает «горячая линия» для жалоб, которая востребована жителями Приморья – за прошлый сезон к нам поступило около 400 обращений, которые были оперативно отработаны. Наибольшее количество обращений, как правило, поступает в начале отопительного сезона. Однако подчеркну, что телефон «горячей линии» - это не аварийная служба, и к нему необходимо прибегать, если нет реакции со стороны обслуживающей дом УК. Телефон «горячей линии» по вопросам теплоснабжения – 243-26-32.

- Какие мероприятия по модернизации котельных выполнены в Приморье в 2018 году? Завершен ли перевод на газ котельных в Уссурийске?

- В Приморском крае действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы», которая предполагает, в том числе, перевод объектов генерации тепла с мазута на более экономичные виды топлива. Край уже снизил ежегодное потребление мазута на 100 тысяч тонн. Но перевод каждого объекта энергетики с одного вида топлива на другой занимает несколько лет, и самый главный задел – это подготовка проекта. После прохождения этого этапа можно вести речь о включении объекта в различные программы или предлагать его инвесторам.

Из крупных объектов, которые перестали использовать мазут в качестве основного топлива, стоит выделить котельные в Находке и Дальнегорске. Следующий этап – это отказ от мазута на котельных Спасска-Дальнего и Лесозаводска, а также ЗАТО Фокино. Они дадут серьезную экономию на закупках топлива и снизят себестоимость вырабатываемой энергии. Однако затраты на перевод значительны – например, в Фокино стоимость полной реконструкции котельной и сетей оценивается в 1,2 млрд рублей. Поэтому мы ведем поиск инвесторов, которые могли бы вложить средства в модернизацию как крупных, так и небольших котельных.

Уточню, что использование в качестве топлива угля также имеет ряд нюансов – необходимо создание специализированного склада для размещения запасов этого топлива, кроме того, необходимо решать вопросы с размещением золы после сжигания угля. Поэтому в Фокино и Дальнереченске рассматриваем варианты с переводом не на уголь, а на газ.

- Возможно ли в рамках закона отключиться от централизованного отопления?

- В Жилищном кодексе РФ предусмотрена такая возможность. Однако в этом случае речь идет о переустройстве жилого помещения, а значит, собственнику жилья необходимо будет собрать определенный пакет документов. Необходим проект, расчеты, разрешение от органов местного самоуправления. Только тогда можно осуществить такое переустройство, и в этом случае теплоснабжающая компания будет начислять только расчетную сумму за тепло, поступающее от общего стояка теплоснабжения. Однако надо понимать, что многоквартирный дом – это единый «организм», и отказ одной квартиры от теплоснабжения влияет и на качество услуги в соседних квартирах. К этому вопросу нужно относиться очень серьезно, понимая все возможные последствия подобных решений.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Повлияет ли на тарифы запланированное с 1 января 2019 года повышение НДС с 18% до 20%?

- Решений по влиянию повышения налога на тарифы на уровне государства пока нет. Хотя уже понятно, что рост ставки налога отразится на стоимости топлива и других расходных материалов. Тем не менее, пока тарифы остаются на прежнем уровне до завершения текущего отопительного сезона. С 1 июля 2019 года они, вероятнее всего, будут пересмотрены в соответствии с индексами роста стоимости тарифов, которые правительство устанавливает для каждого региона. Добавлю, что в Приморском крае есть примеры, когда тариф даже снижается – например, при изменении топливного баланса той или иной котельной.

На фото: Директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко: Cделано все, чтобы стоимость поставляемого мазута осталась разумной.

Фото из архива.

Артем CТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.