Иностранные акционеры уходят из приморского банка

По ранее заключенному соглашению

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сократил долю в уставном капитале Примсоцбанка (Владивосток) с 12,500001% до 0,999998%. В результате сделки основной пакет акций ЕБРР, за исключением 1% акций, был приобретен действующими акционерами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Примсоцбанкае пояснили, что выход ЕБРР из состава акционеров в этом году предусматривался условиями соглашения от 2007 года.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском и Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге. Уставный капитал банка составляет 203 млн 200,008 тыс. рублей, он разделен на 16 млн 933 тыс. 334 обыкновенные акции номиналом 12 рублей. Согласно списку аффилированных лиц на 30 сентября 2018 года, председатель правления банка Дмитрий ЯРОВОЙ владеет 34,87% акций, его сын Александр ЯРОВОЙ - 32,49%, ООО «Форпост-ДВ» (на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%.

ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США. При этом банк не стал распродавать имеющиеся у него активы. Российские власти заявили, что банк стал инструментом внешней политики, а не институтом развития.