Банк "ФК Открытие" вошел в перечень системно значимых кредитных организаций страны

Банк России утвердил перечень 10 системно значимых кредитных организаций, в который вошел банк "ФК Открытие". На долю указанных кредитных организаций приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

Перечень кредитных организаций составлен на основе критериев, разработанных и опубликованных Банком России в июле 2015 года. При определении системно значимых банков учитывались размер кредитной организации, объем вкладов физлиц по отношению ко всем вкладам в банковской системе и объем сделок на межбанковском рынке — привлеченные средства от других финансовых организаций и средства, размещенные в других финансовых организациях.