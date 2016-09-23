Премию World Branding Awards в номинации "Банк года" получил Сбербанк

Сбербанк признан лауреатом международной премии World Branding Awards в номинации «Банк года». Церемония вручения прошла в Кенсингтонском дворце — резиденции британской королевской семьи. Сбербанк стал первым брендом в России и СНГ, удостоенным этой награды, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Учредитель премии — британская некоммерческая организация World Branding Forum. Эксперты отбирали лучшие бренды мира по трём критериям: стоимость бренда, мнение потребителей и исследование рынка, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.



Ранее премию получали Apple, Google, Facebook, в банковской категории — Barclays, Deutsche Bank, HSBC, ICBC, Santander.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.