Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений

Банк России назвал кредитные организации, в которых Пенсионному фонду допускается размещать страховые взносы

Центральный Банк России опубликовал перечень банков, в которых Пенсионному фонду допускается размещать страховые взносы на депозиты в рублях. В список из десяти финансовых организаций вошли крупнейшие российские банки такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк и другие.

Перечень кредитных организаций, которым можно с уверенностью доверить денежные средства составляется на основании ряда серьезных требований со стороны ЦБ. Во-первых, банку претендующему на статус надежности, необходимо иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня BB (по данным рейтинговых агентств Fitch и Standard&Poor’s, либо Ba3 по данным Moody’s). Во-вторых, капитал банка не может быть менее 5 млрд рублей. Еще одним важным условием является тот факт, что кредитная организация должна быть способна без задержки вернуть депозиты.

Важно отметить, что всем необходимым критериям соответствуют всего десять российских банков. Азиатско-Тихоокеанский банк замыкает десятку лидеров с показателем собственного капитала – 9,08 миллиардов рублей.

- В нашем банке действует большое количество накопительных программ, среди которых самыми выгодными и популярными, как и прежде, остаются предложения именно для пенсионеров. Мы обновляем и разрабатываем депозиты в зависимости от пожеланий и запросов клиентов, - рассказала Татьяна БЫЧКОВА, директор банка по Приморскому краю. - Наш банк имеет статус надежного банка и уверенно входит в ТОП-50 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов.

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает восемь тарифных планов по вкладам, годовой процент которых варьируется от 4 до 7,2 в зависимости от суммы и срока вклада. Кроме того, специально для пенсионеров, а также для тех, кто получает пособия на карту Азиатско-Тихоокеанского банка разработан выгодный тарифный план «Особый статус». С кэш беком и ежемесячным начислением семи процентов на остаток средств.

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