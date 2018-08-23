www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.62 р. 100 JPY: 61.24 р.
EUR: 78.2 р. 10 CNY: 98.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в список десяти банков для пенсионных накоплений

23 Августа 2018, 18:10 | Приморье

Банк России назвал кредитные организации, в которых Пенсионному фонду допускается размещать страховые взносы

 

Центральный Банк России опубликовал перечень банков, в которых Пенсионному фонду допускается размещать страховые взносы на депозиты в рублях. В список из десяти финансовых организаций вошли крупнейшие российские банки такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк и другие.

Перечень кредитных организаций, которым можно с уверенностью доверить денежные средства составляется на основании ряда серьезных требований со стороны ЦБ. Во-первых, банку претендующему на статус надежности, необходимо иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня BB (по данным рейтинговых агентств Fitch и Standard&Poor’s, либо Ba3 по данным Moody’s). Во-вторых, капитал банка не может быть менее 5 млрд рублей. Еще одним важным условием является тот факт, что кредитная организация должна быть способна без задержки вернуть депозиты.

Важно отметить, что всем необходимым критериям соответствуют всего десять российских банков. Азиатско-Тихоокеанский банк замыкает десятку лидеров с показателем собственного капитала – 9,08 миллиардов рублей.

- В нашем банке действует большое количество накопительных программ, среди которых самыми выгодными и популярными, как и прежде, остаются предложения именно для пенсионеров. Мы обновляем и разрабатываем депозиты в зависимости от пожеланий и запросов клиентов, - рассказала Татьяна БЫЧКОВА, директор банка по Приморскому краю. - Наш банк имеет статус надежного банка и уверенно входит в ТОП-50 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов.

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает восемь тарифных планов по вкладам, годовой процент которых варьируется от 4 до 7,2 в зависимости от суммы и срока вклада. Кроме того, специально для пенсионеров, а также для тех, кто получает пособия на карту Азиатско-Тихоокеанского банка разработан выгодный тарифный план «Особый статус». С кэш беком и ежемесячным начислением семи процентов на остаток средств.

На правах рекламы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: азиатско-тихоокеанский банк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru