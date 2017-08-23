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Приморцы используют карту МИР

23 Августа 2017, 20:10 | Приморье

Количество POS-транзакций по картам «Мир» в Приморье увеличилось в 8 раз, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Жители и гости Приморья стали чаще оплачивать покупки и услуги с помощью карт национальной платежной системы «Мир». Количество POS-транзакций в июле превысило 175 тысяч, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем января в 8 раз. По данным Национальной системы платежных карт (НСПК), за январь 2017 года в Приморье было совершено более 21 тысячи транзакций с использованием карт «Мир». Сумма среднего чека при этом составила 232 рубля.

В отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России рассказывают, что в июле средний чек по транзакциям с использованием карт «Мир» на территории Приморского края превысил 615 рублей. Лидерами же по количеству POS-транзакций за июль стали Республика Крым (848 тысяч операций), Челябинская область (650 тысяч операций) и Краснодарский край (646 тысяч операций).

По словам начальника Управления платежных систем и расчетов Дальневосточного ГУ Банка России Олега БЕЛОХОНА, рост количества транзакций и суммы среднего чека объясняется в том числе и общероссийской тенденцией к увеличению доли безналичных расчетов. «Сегодня жители Приморья все чаще используют банковские карты для оплаты своих покупок. Причем речь идет не только о крупных приобретениях – бытовой технике или авиабилетах, но и повседневных тратах. Увеличение же суммы среднего чека в Приморье говорит о том, что картами «Мир» стали чаще оплачивать более дорогостоящие покупки и услуги», – пояснил Олег Белохон.

С 1 июля в Приморье стартовал переход на использование национальных платежных инструментов для перечисления всех выплат из бюджета и внебюджетных фондов. Теперь работники бюджетных учреждений, студенты, пенсионеры и все, кто получает финансовую поддержку от государства, станут обладателями российских платежных карт «Мир». Для бюджетников этот переход должен завершиться до 1 июля 2018 года, для пенсионеров – до 1 июля 2020 года.

Карты «Мир» уже принимают и обслуживают банкоматы и электронные терминалы в магазинах, кафе, салонах красоты и других торгово-сервисных предприятиях Приморья. По своему функционалу национальные карты не отличаются от карт других платежных систем. Российская карта позволяет выполнять все привычные операции: снятие и внесение наличных, оплату покупок и услуг, в том числе в интернете, перевод средств в адрес юридических и физических лиц. Карта «Мир» соответствует всем российским и международным стандартам безопасности.

Автор: Яна Мальцева
Теги: Банк России  мир  приморье  национальная платежная система 



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