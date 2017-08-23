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Ухаживать за больными и престарелыми можно за деньги

23 Августа 2017, 20:01 | Приморье

В Приморском крае выплаты по уходу за нетрудоспособными получают 13 тысяч человек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, как правило, кто-то помогает. За осуществление такой помощи Пенсионный фонд России устанавливает компенсационную или ежемесячную выплату ухаживающему лицу. Компенсационная выплата устанавливается одному неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной семьи.

К таким нетрудоспособным гражданам относятся:

• инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;

• престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет;

• престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

Как рассказали в Главном управлении-Отделения ПФР по Приморскому краю Размер компенсационной выплаты в Приморском крае с учетом ДВ коэффициента (1,2) составляет 1440 рублей. Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы. Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в Приморском крае с учетом ДВ коэффициента (1,2) - 6600 рублей, другим лицам - 1440 рублей. Для назначения данных выплат ухаживающему гражданину необходимо обратиться в клиентскую службу территориального органа ПФР по месту жительства пенсионера. Для этого нужно представить соответствующие документы, подробный перечень которых указан на сайте ПФР в разделе http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~447

Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца, в котором ухаживающий гражданин обратился за ее назначением и представил все необходимые документы, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату. Оформление ухода возможно с 14 лет. Пенсионеры и граждане, которым назначено пособие по безработице, такие выплаты получать не могут. Период ухода засчитывается в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных баллов за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. Выплата производится ежемесячно вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину, за которым осуществляется уход, в течение всего периода такого ухода.

Автор: Яна Мальцева
Теги: инвалиды детства  компенсационные выплаты  пенсия  инвалиды i группы  пенсионный балл 



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