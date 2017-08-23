Жители Приморья устремились за ипотекой

Эксперты отмечают, что откладывать покупку в ожидании низких ставок означает прямую потерю денег

ВТБ ждет снижения средней ставки по жилищным кредитам к концу года до 10%, заявил глава банка Андрей КОСТИН на встрече с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Группа ВТБ с 17 августа снизила ставки по ипотеке на покупку готового жилья до 9,5-10%, на покупку квартир в новостройках - до 9,7-10%. Напомним, что 7 марта в России закончилась ипотека с господдержкой. Опрошенные деловой газетой «Золотой Рог» эксперты отмечают, что

«Мы чувствуем, как оживление в экономике приводит к тому, что начинает расти кредитный портфель, в том числе и работа с населением. Хотел бы сказать, что в этом году мы ожидаем прирост ипотечного портфеля на 23%. Причем позитивная тенденция в снижении ставок. Сегодня средняя ставка по ипотеке составляет порядка 11%, но мы считаем, что к концу года она должна снизиться до 10%», - заявил Андрей Костин.

В 2016 году сумма ипотечного кредитования в Приморском крае составила 13,176 млрд рублей. Как показывает официальная статистика Банка России, за 11 месяцев 2016 года в целом по стране было выдано на 15% больше ипотечных кредитов к аналогичному периоду 2015 года, из этого можно сделать вывод, что в уже в минувшем 2016 году динамика роста ипотечного рынка очевидна.

На сегодняшний день объем выданных кредитов практически сравнялся с 2014 годом. Это видно, как из отчетов Центробанка, так и по данным самих банков, работающих на ипотечном рынке Приморья. При этом средний размер ипотечного кредита снизился.

«Государственная программа субсидирования ставок по ипотечным кредитам эффективно поддержала в первую очередь рынок долевого строительства жилья, когда в след за ключевой ставкой банка России ставки по ипотеке существенно повысились. В 2017г. окончание данной программы не повлияло на рынок, так как ставки по линейке ипотечных кредитов вернулись и стали даже ниже уровня 2014-2015 годов. Снижение процентных ставок по ипотечным программам, безусловно, повышает доступность ипотечных кредитов и, соответственно, положительно влияет на развитие рынка жилья», - говорит начальник департамента розничного кредитования и КМСБ ПАО «Дальневосточный банк» Вячеслава ТОГОБИЦКИЙ.

ДФО выбился в лидеры

По данным Дальневосточного ГУ Банка России, Дальневосточный федеральный округ стал лидером по снижению стоимости ипотечных жилищных кредитов. Cредневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным в течение месяца в ДФО, в июне 2017 года достигла новой минимальной отметки – 10,99% – при аналогичном общероссийском показателе в 11,11%.

В первом полугодии 2017 года банки ДФО выдали 17,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму более 37 млрд рублей, из них в июне текущего года – 3,7 тыс. кредитов на сумму почти 8 млрд рублей. На фоне продолжающегося снижения процентных ставок объем предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9%. Для сравнения, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным заемщикам Приморья по состоянию на 1 января 2017 года в рублях, составила 13,6%, в иностранной валюте - 16%.

Больше всего ипотечных жилищных кредитов оформили в Приморском крае. Здесь за первую половину 2017 года было выдано более 4,7 тыс. ипотечных кредитов, общий объем которых превысил 9,3 млрд рублей.

В целом портфель ипотечных жилищных кредитов (в рублях и иностранной валюте) в ДФО увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, составив на 1 июля 2017 года 239,3 млрд рублей. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне – 0,9%.

Объемы вернулись к рекордным показателям

Управляющий директор по ипотеке ВТБ24 в Приморском крае Людмила УЛАНОВА рассказала, что ипотечный рынок динамично «оттолкнулся от дна» и начинает активно восстанавливаться.

«В рекордном по спросу на ипотечные кредиты 2014 году ставка была на уровне 12,5%. Сегодня ставки ниже, чем были по ипотеке с господдержкой. Более того, ставки находятся на историческом минимуме. Так, на этой неделе, базовая ставка на ипотеку в банке ВТБ24 будет 10%. В текущем году все ожидают, что объемы выдачи ипотечных кредитов сравнятся с 2014 годом. Сегодня в среднем по рынку доля кредитов на «вторичку» составляет около 60%, кредитов на квартиры в новостройках — до 40%», - отмечает Людмила Уланова.

О плавном снижении ставок в соответствии с рыночной коньюктурой на приобретение жилой недвижимости говорит и Вячеслав Тогобицкий: «На сегодняшний день, есть возможность оформить ипотечный кредит на сумму до 85% от стоимости приобретаемого жилого помещения, сроком до 30 лет, процентная ставка от 10%. Кроме того, «Дальневосточный банк» предоставляет услугу по рефинансированию ипотечных кредитов сторонних кредитных организаций по привлекательным ставкам от 11,0%».

«Военная ипотека» - шанс на реальную жилплощадь

Отдельным инструментом кредитования стала в Приморском крае ипотека для военных. В данном направлении эксперты отмечают двух лидеров. Банк ВТБ24 занимает 29% рыночной доли в общем объеме выдач. По итогам 2016 года ВТБ24 было выдано 9,5 тыс. ипотечных кредитов военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы на сумму более 16,7 млрд рублей.

По данным банка, средняя стоимость квартиры, оформляемой в рамках программы, составляет 3,3 млн рублей при среднем размере первоначального взноса в 1,5 млн рублей и среднем чеке на уровне 1,8 млн рублей. Военнослужащие предпочитают брать ипотеку на готовое жилье, однако с 2014 г. наблюдается рост спроса к квартирам в новостройках: за последние три года доля новостроек выросла с 7% до 12%.

О растущей привлекательности рынка ипотечного кредитования говорит заход в сектор новых игроков. Например, в 2016 году банк «Приморье» также взял ориентир на развитие розничного и ипотечного кредитования. Ипотечный проект был запущен в декабре прошлого года, в рамках которого был успешно оформлен пилотный кредит на покупку недвижимости.

«С первого квартала 2017 года мы выводим на рынок программы ипотечного кредитования для держателей зарплатных карт банка «Приморье». Заемщики смогут приобрести жилье на вторичном и первичном рынках недвижимости. Для этого мы уже заключили договор с компанией-застройщиком «Верно Пасифик Групп» и продолжаем работу над расширением партнерской сети», - говорит руководитель Ипотечного центра банка «Приморье» Демид ЗИНЕНКО.

Эксперты уверены: безусловно, сама по себе ипотека с господдержкой оказала хорошее влияние на поддержание рынка новостроек «на плаву». Доля ипотечных кредитов, выдаваемых на новостройки в Приморском крае, всегда находилась в районе 30% от общего объема ипотек. Введение программы господдержки не повлияло на перераспределение спроса в сторону новостроек и, соответственно, на увеличение доли ипотечных кредитов с господдержкой. Однако программа позволила сохранить спрос на новостройки. Это было связано, прежде всего, как с малыми объемами возводимого жилья, так и с общей ситуацией на рынке недвижимости.

«Однозначно, спрос на ипотеку будет потихоньку расти, а банки, скорее всего, будут плавно снижать ставки, но до определенного уровня. Однако откладывать покупку в ожидании низких ставок означает прямую потерю денег», - говорит директор ООО «Городской Риэлтерский Центр» Сергей КОСИКОВ.

Людмила Уланова также считает, что сегодня наиболее оптимальное время для покупки квартиры в кредит.

«Еще одно-два движения ключевой ставки вниз на 0,5-1%, и мы окажемся в ситуации нормального ипотечного рынка, имея ставку по ипотеке 7-8% - это не утопия, а вполне реальный долгосрочный ориентир. При условии, что правительству и Банку России удастся снизить ключевую ставку и инфляцию до заявленных 4%. В отсутствии внешних шоков такой сценарий вполне вероятен на горизонте ближайших 3-4 лет. Информация о том, что спрос на потребительское кредитование с целевой подоплекой использования денег на покупку жилья в кредит вырос по отношению к ипотечным займам – в корне неверна и не логична. В условиях нестабильной экономической ситуации на внешних рынках предположить точное изменение ставок по кредитам не представляется возможным, однако ипотечная ставка была и остается ниже потребительского кредитования. Если речь идет о займах от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей – клиенты предпринимают шаги по оформлению потребкредита. Но суммы от 2-3 млн рублей на покупку жилой недвижимости – всегда гораздо разумнее, выгоднее и подразумевают ипотеку. Страшные сказки о том, что квартира, приобретенная при помощи ипотечного инструмента, принадлежит целиком банку и может быть отобрана в любой момент, канули в лету», - говорит представитель ВТБ24.

КСТАТИ

Трендом сезона стало рефинансирование

Основной тенденцией на ипотечном рынке в этом году стало рефинансирование. Его объем по итогам первого полугодия по стране составил порядка 35 млрд рублей, или 4,5% от всего ипотечного рынка.

Россияне берут новые жилищные кредиты, чтобы погасить ранее оформленные - это позволяет снизить ставку или удлинить срок выплат. Особенную актуальность рефинансирование приобретает сегодня, когда население массово перекредитовывает ссуды 2014-2015 годов, оформленные по ставкам до 20%. При этом пика спроса на рефинансирование банкиры ожидают осенью.

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.