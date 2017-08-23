У жителей Приморья две главные проблемы

Где взять деньги и куда их вложить?

Изменения в финансово-экономическом ландшафте нашей страны происходят быстро и малопредсказуемо. Так, сложно спрогнозировать колебания курсов валют, налоговую политику властей, рост инфляции, динамику цен на недвижимость, индексацию зарплат и другие факторы, напрямую влияющие на инвестиционный климат. Сегодня ситуация прямо противоположная прошлому году, когда речь шла о вхождении в «эру крепкого рубля», - наступило время рубля «рискованного».

В условиях дефицита инвестиционных идей не нужно делать инвестиционные ошибки, жадность - это плохой советчик, уверены эксперты. Конечно, в России были периоды, когда можно было на акциях «Газпрома» за год нарастить капитал в 13 раз, сегодня времена изменились. Смутные дни банковского сектора канули в лету.

Первоначальная задача правительства, поставленная в 2015 году, - привлечь из профильных секторов инвестирования как можно больше финансов именно в банковский сектор, увенчалась успехом. Поправки, вносимые на законодательном уровне, создавали определенные трудности для альтернативных вариантов инвестирования. Таким образом, в 2017 году можно четко говорить о создании благоприятных условий для развития банковской системы.

Руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим КРИВЕЛЕВИЧ уверен, что на сегодняшний день прибыль крупнейших банков России просто зашкаливает.

- Очень хороша в этом году банковская система. Это произошло благодаря уходу с рынка множества мелких банков и переоценке кредитных рисков. Хотите меньше риска - покупайте банковские еврооблигации и фиксируйте около 10% годовых в долларах, хотите рискнуть - берите ADR (депозитарные расписки) на акции банков, - отмечает специалист.

Аналитики уверены, сегодня ситуация прямо противоположна прошлому году, когда речь шла о вхождении в «эру крепкого рубля», наступало время рубля «рискованного».

Максим Кривелевич напомнил о «золотом правиле» грамотного инвестора: половину инвестпортфеля держи в рублях, половину - в долларах. Кто от этого правила сильно отклонился в сторону рубля, должны возвращаться в сбалансированный режим.

Главный специалист программы МБА, бизнес-тренер ДВФУ Анатолий ВЕРЕВКИН согласен с коллегой. Он уверен, если говорить о банковских вкладах, условиях нестабильности и прогнозах падения рубля, частному инвестору разумнее вкладывать в банковские валютные депозиты.

Вклады лучше, чем рубли под матрасом

Специалисты заявляют - сегодня точно не время сверхрисков и крупных вложений. Рублевые банковские вклады - не способ приумножить средства, но способ избежать рисков. Годовая инфляция в России выше 10%, а банковский вклад - около 9%. Банковские рублевые вклады являются хорошей альтернативой «хранения денег под подушкой», это способ меньше потерять на инфляции, рассказали эксперты.

Снижение ставок по вкладам связано с динамикой ключевой ставки ЦБ. В 2016 году ставка ЦБ была снижена дважды: с 14 июня - до 10,5%, а с 19 сентября - до 10%.

Большинство экспертов уверены, что сегодня банковский вклад остается одним из наиболее популярных инструментов сбережения средств, так как отличается надежностью и фиксированным доходом.

По мнению специалистов, максимальным спросом сегодня пользуются среднесрочные вклады в рублях без пополнения и расходных операций, максимальная ставка по которым 7,5-8% годовых. Вклады остаются одним из самых популярных инструментов для хранения сбережений, поэтому безусловно наблюдается устойчивый приток депозитов населения.

Можно также отметить устойчивый интерес клиентов к долговым инструментам фондового рынка. В качестве альтернативы банковским рублевым депозитам ВТБ24, например, предлагает вложение части портфеля в консервативные инструменты - рублевые корпоративные и государственные облигации, по которым есть возможность увеличить доходность на 1-5% годовых по сравнению с вкладами.

Так как проценты по валютным вкладам гораздо ниже, чем по рублевым средствам, и стремятся к нулю, например, по евро, теоретически, можно замещать свои валютные вклады металлическими, если ставки по валютным вкладам стали почти нулевые. Рентабельность вложения в металлы эксперты оценивают по-разному.

На золоте можно обжечься

Максим Кривелевич оценивает вложение в золото, платину, серебро как неликвидное. «Ресурсы со спекулятивными ценами сегодня не интересны в качестве инвестиционных вложений. Стоимость рубля на пике, соответственно, любой товар, который торгуется в рублях, при падении рубля к доллару потеряет свою ценность. Однако делать ставку на рубль для инвестора тоже будет ошибочно, потому как укрепление рубля долгим не будет», - говорит эксперт.

Аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Олег ДУШИН отмечает, что металлы на мировых биржах котируются в долларах, в условиях укрепления рубля это делает преимущества ОМС (обезличенных металлических счетов) не столь очевидными из-за возможного снижения рублевой цены инвестиционного товара.

«Стоит также отметить, что, как правило, спрэды при покупке и продаже металлов (ОМС, монеты) больше чем спрэды при покупке и продаже валюты. Поэтому при прочих равных условиях валюту приобретать выгоднее, если, конечно, не играешь (не попадаешь) в тренд по металлу», - поясняет аналитик.

Основной минус драгоценных металлов - это отсутствие выплаты банковских процентов за то, что владелец держит металл в банке.

Недвижимость: долго и печально

В недвижимости сейчас деньги надежно хранить, а не приумножать, уверены эксперты. Доходность в секторе недвижимости сегодня очень невысокая, но риски также практически отсутствуют. Причем в приоритете у таких покупателей жилые квартиры либо в новостройке, либо в очень свежих домах.

Максим Кривелевич в недвижимость вкладывать не советует по причине низкого платежеспособного спроса на покупку.

«То, что ранее разбирали по три тысячи долларов за квадрат, сейчас с трудом продается за две. Возникает законный вопрос: зачем связываться с недвижимостью, которую будете продавать потом долго и печально?», - комментирует эксперт.

Впрочем, есть отдельные объекты недвижимости, которые не подчиняются общим законам, например, квартира в центре Москвы, которая продастся всегда и по любой цене.

- Это совсем другой сегмент, а если говорить о портфельном вложении, то этот год - еще не время роста недвижимости, цены в рублях вырастут, но этот рост будет ниже рублевой инфляции, одним словом, номинально получите денег больше, а по факту - меньше, - рассказал Максим Кривелевич.

Директор ООО «Городской Риэлтерский Центр» Сергей КОСИКОВ выразил другую точку зрения. Он пояснил, что порог входа на этот рынок очень небольшой, просто многие об этом не задумываются.

- Можно иметь сумму до 500 тыс. рублей, купить жилье в ипотеку с первоначальным взносом и это жилье сдавать. В результате - с минимальными первоначальными вложениями вы в итоге получите фактическое увеличение стартового капитала в 5-7 раз. Это самая простая схема. Существует еще ряд инструментов для входа на этот рынок. А стартовым капиталом может стать даже «Материнский сертификат». У нас в крае таких сертификатов реализовано меньше половины. А эти люди могли бы уже сейчас обеспечить в будущем квартирами своих детей, - рассказал специалист.

Все аналитики и специалисты схожи в одном мнении: сейчас любые инструменты, дающие высокую доходность, несут за собой столь же высокие риски.

Чудес не бывает

Большинство частных инвесторов знает о новом рычаге - ОФЛ (облигации физических лиц), который активно выводится государством на российский рынок. Эксперты оценивают такие вложения как «кредитование государства»: покупая такие облигации в рублях, вы просто дадите государству в долг.

- В связи с выводом облигаций для физических лиц на российский рынок возникает вопрос - если эти бумаги будут доходнее депозита Сбербанка, то государство зачем-то отберет вкладчиков у Сбербанка и будет за счет наших налогов проявлять щедрость, выплачивая большие купоны? Если облигации будут менее доходны по сравнению с векселями Сбербанка, то кому они нужны при равном уровне риска? - удивляется Максим Кривелевич.

ПИФ (паевые инвестиционные фонды) в качестве приумножения средств в 2017 году рассматривать совсем не стоит. С учетом всех рисков, существующих в российской экономике и геополитике, вкладывать существенные средства в ПИФы пока рекомендовать крайне трудно из-за невозможности предсказать хоть какоме-то вероятное развитие событий. Весь фондовый рынок РФ - это лишь 1,5% от мирового. В связи с данным фактом желающим вложиться в фонды стоит присмотреться к ПИФам иных иностранных эмитентов, а не только российских компаний.

В целом, фонд и его управляющая компания должны выдержать проверку временем. Поэтому наряду с показателем доходности следует учитывать и такие критерии отбора, как возраст компании и дату получения лицензии, стабильность достигаемых результатов, число ПИФов и негосударственных пенсионных фондов в ее управлении.

По мнению Максима Кривелевича, покупать на падении - то же, что ловить падающий нож. Исключение могут составлять ПИФы на землю и недвижимость. Это совсем другой класс инвестирования, в нем другие принципы, здесь, действительно, можно поймать «прибыль за хвост». Однако проблема в том, что в Приморском крае по земельным ПИФам предложений нет, так как у нас не существует ни одной внебанковской организации, имеющей лицензию на работу на рынке ценных бумаг.

Эксперт по личным финансам Вячеслав КАРТАМЫШЕВ считает, что «поиграть» в ПИФы - это всегда интересный опыт. «Во-первых, любой человек при покупке ПИФов становится инвестором и приучает себя пользоваться подобными инструментами. Это обычная мировая практика для большинства населения развитых стран, ведь иных способов приумножения капитала, кроме инвестиций, практически нет. Особенно, если учесть порог входа. Для ПИФов он крайне низок и может начинаться хоть от 1 тыс. рублей. Во-вторых, ситуация в стране такова, что, кроме самих граждан, беспокоиться о благосостоянии финансового будущего гражданина просто некому и не на что», - говорит эксперт.

Анатолий Веревкин считает, что если речь идет о прямых инвестициях, выгоднее всего вкладывать в предприятия, которые нуждаются в оборотных деньгах, но не могут заимствовать в банках.

- Я говорю о тех сырьевых секторах, которые экспортируют продукцию и продают ее за валюту, хотя внутри страны работают с рублями. Речь идет об экспорте из края - лес, рыба, полезные ископаемые и т.п. - рассказал он.