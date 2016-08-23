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Налоговые уведомления будут приходить через Личный кабинет

23 Августа 2016, 15:43 | Приморье

Физические лица - пользователи личного кабинета, получат уведомления на уплату налогов только в электронной форме, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

По словам Ирины ТАБАКОВОЙ, начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Приморскому краю, в этом 2016 году физические лица, имеющие доступ к электронному сервису, расположенному на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", получат налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в электронной форме. По почте налоговые уведомления пользователям "Личного кабинета" направляться больше не будут (Федеральный закон №130-ФЗ от 01.05.2016).

Если же традиционный документ в бумажном виде все же необходим, то до 1 сентября надо направить через Личный кабинет уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе, подписанное электронной подписью. Усиленную неквалифицированную подпись можно получить бесплатно в разделе Профиль личного кабинета. Также налогоплательщик может направить уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе в любой налоговый орган по своему выбору.

В пресс-службе УФНС России по Приморскому краю напоминают, что доступ к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" осуществляется с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту можно лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН).

Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригиналом или копией свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН). Также войти в Личный кабинет можно с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА (отделения почты России, МФЦ и др.).

Автор: Яна Мальцева
Теги: налоги  уведомления  личный кабинет 



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Комментарии

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