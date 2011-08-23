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Примтеркомбанк вышел на прямые расчеты с Китаем
17 августа состоялось официальное подписание двухстороннего договора между «Примтеркомбанком» и «Яньбянским сельскохозяйственным банком сотрудничества».
ООО «Примтеркомбанк» установил прямые корреспондентские отношения с YANBIAN RURAL COOPERATION BANK («Яньбянский сельскохозяйственный банк сотрудничества»), КНР, провинция Цзилинь (Корейский национальный округ), город Яньцзи. Официально об открытии корреспондентских счетов в долларах США и российских рублях обе стороны заявили в ходе совместной встречи в Приморье. Это 10-й счет в рублях, открытый банками КНР в кредитных организациях Приморья.
Торжественное подписание двухстороннего договора состоялось в Администрации Приморского края при участии top-менеджмента банка, его владельцев, представителей главного управления ЦБ по Приморскому краю, а также заместителя председателя Законодательного собрания Приморского края Джамбулата ТЕКИЕВА, председателя департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгения МАРКИНА.
По словам Джамбулата Текиева, этот шаг позволит Примтеркомбанку выступать в качестве крепкого связующего звена между крупнейшими регионами двух стран - Приморьем и провинцией Цзилинь, придаст надежность международным отношениям.
Евгений Маркин выразил мнение, что подобный договор между кредитными организациями двух стран будут в дальнейшем способствовать расширению международного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем. Председатель департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края надеется, что услуги российского Примтеркомбанка окажутся востребованными у китайских клиентов «Яньбянского сельскохозяйственного банка сотрудничества», а также в целом вызовут заинтересованность с обеих сторон.
В ходе процедуры подписания договора начальник Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Приморскому краю Наталья ЗУБРИЛОВА сказала: «Сегодня заложена еще одна ступенька на пути развития межбанковского сотрудничества между Россией и Китаем на региональном уровне».
Председатель Правления китайского банка Сунь Цинлян отметил, что с недавнего времени «Яньбянский сельскохозяйственный банк сотрудничества» стал коммерческим, это дает ему больше независимости, больше возможностей, в первую очередь в плане бизнеса.
На сегодняшний день Яньбяньский сельскохозяйственный банк является одним из крупнейших кредитных организаций провинции Цзилинь. Обороты банка сегодня сопоставимы и по ряду показателей выше, чем у государственных банков подобного уровня. Кроме того, Яньбянский сельскохозяйственный банк сотрудничества на территории провинции Цзилинь имеет широкую филиальную сеть из 160 отделений, (в т.ч. в г. Хуньчунь).
От банковских конгрессов середины 90-х годов, проводившихся по инициативе начальника ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю Виктора РУДЬКО-СИЛИВАНОВА во Владивостоке непосредственно в здании администрации края, сегодняшнее подписание документов между региональными банками двух соседних государств возвращает эту традицию и практически подтверждает наш Владивосток в роли центра международного сотрудничества России в странах АТР.
«Мы надеемся, что деловые отношения, зафиксированные в договоре, станут более тесными и принесут обоюдную выгоду обеим сторонам. Для нашего банка это очень важное событие», - отметил председатель правления ООО «Примтеркомбанк» Алексей КОЛДИН.
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