Ежедневно в Дальневосточном Сбербанке открываетсядо 2000 карточных счетов

С начала нынешнего года число оформленных клиентам Дальневосточного банка Сбербанка банковских карт превысило отметку в два миллиона.

Наиболее активные пользователи «пластика» - жители Приморского края, где в обороте насчитывается около 809 тысяч карт. В Хабаровском крае на руках у жителей находится 595 тысяч пластиковых карт, в Амурской области - 361 тысяча, в Сахалинской - 228 тысяч, Еврейской АО - 53 тысячи карточек. Как сообщили «ЗР» в пресс-центре ДВ банка Сбербанка России, приморцами оформлено лишь 33 тысячи кредитных карт, хабаровчанами - 35 тысяч. Сбербанк внедряет безналичные расчеты расширяя инфраструктура обслуживания карт. Сейчас к услугам дальневосточников 1624 устройства самообслуживания: 835 банкоматов, 789 терминалов для оплаты услуг, около 6000 торгово-сервисных точек. И хотя банк уже обладает самой широкой и разветвленной сетью в регионе, к концу года сеть самобслуживания превысит 1 800 терминалов.