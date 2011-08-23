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Примсоцбанк и «Авторитет-Авто» предлагают специальный автокредит и iPad2 в подарок
Всем покупателям нового автомобиля NISSAN TEANA в кредит от Примсоцбанка компания «Авторитет-Авто» подарит iPad2.
Напомним, что до 30 сентября 2011 года в автосалонах NISSAN во Владивостоке и Находке действует специальная кредитная программа: покупателям предлагается низкая процентная ставка от банка и снижение стоимости машины от официального дилера NISSAN в Приморском крае. Срок автокредита составляет от 3-х до 60 месяцев, первоначальный взнос – от 10%, сумма – от 100 000 рублей, процентная ставка по кредиту – 11% годовых.
Преимущества автокредитных программ Примсоцбанка - минимальный пакет документов; быстрое рассмотрение заявки на кредит; отсутствие комиссий; досрочное погашение без моратория и штрафов.
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