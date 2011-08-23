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Пенсионных взносов в Приморье собрали на 44,2% больше

23 Августа 2011, 03:32 | Приморье

За первое полугодие 2011 года в отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю на обязательное пенсионное страхование поступило 16,8 млрд рублей страховых взносов, что составляет 46% от прогноза годовых поступлений. Это на 44,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования от Приморского края в первом полугодии поступило 1,9 млрд рублей страховых взносов. Это в 3,7 раза больше по отношению к аналогичным поступлениям в 2010 году. В бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1,3 млрд рублей. Это цифра также превышает объем поступлений в сравнении с прошлым годом в 1,4 раза.

Как объяснили в отделении Пенсионного фонда по Приморскому краю, столь значительный рост поступления страховых взносов во внебюджетные фонды в нынешнем году связан с повышением ставки страховых взносов на ОПС до 26% и на ОМС в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с 1,1 до 3,1%, а также ростом фонда оплаты труда работника, с которого взимаются страховые взносы, с 415 до 463 тысяч рублей в год, ростом зарплат и системной работой со страхователями всех категорий.

В пресс-службе администрации края напомнили, что все формы отчетности, документов по персонифицированному учету в электронном виде размещены на официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Работодателям».

Автор: Пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю
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