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Двойную экскурсию по новостройкам провел Сбербанк во Владивостоке

23 Июля 2015, 16:08 | Приморье

В мероприятии приняли участие 38 жителей города. Они смогли посетить семь строящихся объектов, подходящих для оформления ипотеки с государственной поддержкой.

Экскурсия по новостройкам Владивостока прошла уже в третий раз. Участники смогли проехать по двум маршрутам, которые охватили семь объектов в разных районах города.

«С каждой экскурсией мы наблюдаем рост популярности таких мероприятий, - рассказала Марина КОРОЛЕВА, начальник отдела по работе с партнерами Приморского отделения Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». - Они одинаково интересны и тем, кто уже имеет одобренную заявку на жилищный кредит, и тем, кто только планирует воспользоваться ипотекой. Первым такие мероприятия помогают быстрее найти подходящее жилье, а вторым – сэкономить время, ведь за один день можно и получить компетентную консультацию специалиста, и подать заявку на кредит, и подобрать варианты недвижимости».

За три месяца около 100 жителей Владивостока приняли участие в экскурсиях по строящимся объектам, подходящим для оформления кредита по программе «Ипотека с государственной поддержкой». Кстати, с начала действия программы в марте 2015 года Сбербанк в Приморье принял более 500 заявок на ипотеку с господдержкой.

Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой» стартовала в Сбербанке 18 марта 2015 г. Основное условие программы – покупка жилья у застройщика на первичном рынке. Важно, чтобы объект возводился в соответствии с 214-ФЗ о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, также можно приобрести квартиру у застройщика в уже сданном доме. Максимальная сумма кредита по программе составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%, а срок – до 30 лет для всех категорий заемщиков. В таком случае жители Приморья могут оформить жилищный кредит по ставке 11,9%. При этом по кредитам Сбербанка для физических лиц нет никаких комиссий, а ставка 11,9% годовых сохраняется на всем протяжении действия договора: как во время строительства объекта, так и после регистрации права собственности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: господдержка  новострой  квартира  ипотека  сбербанк 



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Комментарии

  • Псевдоним17:19, 23.07.2015#

    Не густо потенциальных покупателей покупателей. . .

  • Псевдоним20:00, 26.07.2015#

    да и новостроек тож не богато. . половина - долгострои. .

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