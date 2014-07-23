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Ипотечные кредиты станут немного доступнее

23 Июля 2014, 13:50 | Приморье

В июле вступает в силу закон, который вводит страховку на случай дефолта заемщика. Если ею воспользоваться, то банки смогут снизить размер первоначального взноса и ставку по ипотечному кредиту, пишет РБК.

В первом полугодии 2014 года требования к заемщикам снизили банки, в совокупности занимающие более 70% рынка. Такие данные приводит Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в своем обзоре.

Некоторые банки подтвердили, что смягчают требования. Представитель пресс-службы Сбербанка сообщил, что банк ввел новую программу, которая подразумевает возможность оформления ипотечного кредита по двум документам, это можно рассматривать как смягчение требований. Связь-банк смягчил требования к заемщикам по возрасту. Банк Москвы отметил, что процедура анализа заемщиков оптимизируется в постоянном режиме. Пресс-службы ВТБ24, Газпромбанка, «Уралсиба» и ЮниКредит банка заявили, что требований к ипотечным заемщикам не снижали.

Впрочем, до конца года количество банков, предлагающих клиентам более выгодные условия ипотеки, может сильно увеличиться. В конце июля вступит в силу закон, который вносит изменения в закон «Об ипотеке» и закрепляет два новых вида страхования на случай дефолта заемщика: страхование ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору и страхование финансовых рисков кредитора. Первая страховка - для заемщика, вторая - для банка.

По мнению экспертов, продажа страховки позволит банками снизить первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Несмотря на то что 10-процентный взнос по кредитам не является редкостью на ипотечном рынке, клиенты многих банков такой возможности лишены. Например, из десяти банков - лидеров ипотечного кредитования минимальный первоначальный взнос в размере 10% в настоящее время предоставляют пять банков: Сбербанк, ВТБ24, «Дельтакредит», Росбанк и Банк Москвы. Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк и Абсолют банк предлагают ипотеку с первоначальным взносом от 15%, «Уралсиб» - от 20%.

«В России очень высока потребность населения в улучшении жилищных условий, однако взять ипотеку на стандартных условиях с первоначальным взносом в 20-30% может позволить себе лишь небольшая часть населения. Снижение первоначального взноса до 10% позволяет значительно увеличить число людей, способных взять ипотечный кредит», - сказал РБК руководитель управления комплексного ипотечного страхования компании «АльфаСтрахование» Владимир ЕРМАКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

 

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Теги: Газпромбанк  ипотека  УРАЛСИБ  ВТБ24 






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