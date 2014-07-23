Сбербанк добавил ипотеки в 1,7 раза

Сбербанк в первом полугодии 2014 года увеличил в годовом выражении выдачу ипотечных кредитов в 1,7 раза - до 402 млрд рублей. Такая информация содержится в сообщении кредитной организации.

Ипотечный портфель Сбербанка на 1 июля достиг 1,63 трлн рублей, что на 44% выше, чем на эту же дату прошлого года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Результаты банка по ипотеке директор управления розничного кредитования Сбербанка России Наталья АЛЫМОВА объясняет проведением сезонных акций (действуют до 30 сентября), запуском новых клиентских сервисов, а также развитием партнерских программ. «Мы продолжаем работать над совершенствованием продуктовой линейки и в ближайшее время представим новое ипотечное предложение для очень важной для нас категории клиентов», - анонсирует она.

Минимальные ставки в рублях по ипотечным продуктам Сбербанка составляют на сегодня 9,5%годовых по специальным продуктам и 11% - по основным.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.