Банк ВТБ усилил позиции в Приморье

За первое полугодие 2014 года ВТБ предоставил бизнесу региона 16,2 млрд рублей

Банк ВТБ в Приморье подвел итоги работы за шесть месяцев текущего года. Кредитно-документарный портфель приморского офиса ВТБ на 1 июля 2014 года составил 42,4 млрд рублей. При этом следует отметить значительный рост объемов выданных кредитов предприятиям среднего бизнеса, который составил 183% к началу года.

В целом, по результатам работы первого полугодия операционный офис ВТБ во Владивостоке увеличил оборот по выдаче кредитов клиентам до 16,2 млрд рублей, что на 38% выше объема выдачи в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Основной объем финансирования получили предприятия, входящие в сегмент крупного корпоративного бизнеса Приморья.

Сохранены прочные позиции ВТБ в обслуживании внешнеэкономической деятельности бизнеса края. Это подтверждает положительная динамика по международным операциям. За 6 месяцев 2014 года клиентами офиса ВТБ в Приморье проведено импортных платежей на сумму $145 млн, что на 39% выше аналогичного показателя 2013 года. В целом, за отчетный период с начала года поступила экспортная выручка в объеме $512 млн. Наблюдается рост объемов на 6,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Высоким спросом среди клиентов ВТБ пользуются услуги по размещению временно свободных денежных средств. Рост общего объема привлеченных средств за отчетный период составил 71% к началу 2014 года. При этом остатки на расчетных счетах увеличились на 69%, достигнув размера 1,4 млрд рублей.

Важно отметить интерес клиентов банка к продуктам документарного бизнеса - банковским гарантиям. За шесть месяцев текущего года офисом ВТБ во Владивостоке выдано 62 банковские гарантии на сумму 1,7 млрд рублей. Данные показатели превышают итоги аналогичного периода 2013 года, за который гарантий выдано на общую сумму 1,2 млрд рублей.

«Итоги первого полугодия подтверждают правильность выбранного направления деятельности ВТБ - развитие региональной сети. Банк ВТБ обладает широкими возможностями для финансирования региональных клиентов и готов поддерживать перспективные проекты, направленные на развитие экономики Приморского края», - подчеркнул Максим КОСТИН, руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ.

ОАО «Банк ВТБ», его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. В России Группа осуществляет банковские операции через один материнский (Банк ВТБ) и дочерние банки, крупнейшими из которых являются ВТБ24 и Банк Москвы. Дочерние финансовые организации Группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера.

За пределами России банковская сеть Группы осуществляет свою деятельность через 15 дочерних кредитных организаций, расположенных в странах СНГ (Армения, Украина (два банка), Беларусь (два банка), Казахстан и Азербайджан), в Европе (Австрия, Кипр, Германия, Франция, Великобритания и Сербия), в Грузии, в Африке (Ангола), через два представительства, расположенные в Италии и Китае, через два филиала ВТБ, расположенные в Китае и Индии, а также через 5 офисов ВТБ Капитал в Сингапуре, Дубае, Софии, Гонконге и Нью-Йорке. По состоянию на 31 марта 2014 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (9 402,3 млрд рублей) и средствам клиентов (4 928,6 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% акционерного капитала.

В Приморском крае подразделение ВТБ работает с мая 2002 года. На банковском рынке региона Банк ВТБ имеет репутацию серьезного партнера, предлагающего самые современные решения для корпоративного бизнеса. За 11 лет работы в Приморском крае Банк ВТБ сформировал прочную клиентскую базу из компаний-лидеров основных отраслей Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.