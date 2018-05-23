Инвестиции отчаяния

Сохранить стремительно обесценивающиеся сбережения приморцев может только рисковый выбор

Общероссийская тенденция роста объемов сбережений у россиян актуальна и для приморцев. Конечно же, с депозитами на счетах москвичей, которые почти в семь раз «богаче» остальных россиян, жителям Приморья не сравниться, однако к апрелю 2018 года на депозитах приморцев, по данным ЦБ РФ, числится в целом 431,228 млн рублей в различных видах валюты. Год назад эта цифра составляла 373,582 млн рублей, а в апреле 2014 года, когда экономический кризис вступил в самый разгар, приморцы держали на депозитах в разных банках 287,039 млн рублей. Таким образом, объем сбережений жителей Приморья примерно за три с половиной года увеличился почти в два раза, вопреки экономическому положению страны.

При этом значительную часть от общего объема, накопленного в Приморье, составляют средства средних и крупных предприятий или юридических лиц. Так, сегодня на счетах крупных компаний хранится 43,260 млн рублей в национальной, иностранной валюте и в драгметаллах, что в два раза больше, чем в прошлом году, когда юрлица накопили 21,921 млн рублей. В 2014 году та же сумма составляла 23,788 млн рублей.

Сбережения физических лиц, среди которых и индивидуальные предприниматели (отдельной графы ЦБ РФ для них не выделил), по-прежнему составляют львиную долю от общего объема депозитов в Приморье: в 2018 году – 298,843 млн рублей, в 2017 году – 276,134 млн рублей, в 2014 году – 191,024 млн рублей. Таким образом, резкого роста объемов сбережений физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отличие от юрлиц, в Приморье не отмечается.

По данным ЦБ РФ на апрель 2018 года, один только объем банковских депозитов в России составлял 53,905 трлн рублей в национальной и иностранной валюте, а также в драгметаллах. При этом Приморский край в 2018 году по объемам сбережений впервые с 2014 года занял лидирующую позицию на Дальнем Востоке – до этого край уступал Хабаровскому краю, Камчатке, Сахалину, Чукотке и даже Магадану.

Нездоровый прирост

Сбережения приморцев и остальных россиян растут несмотря на то, что банки с момента вступления страны в кризис закрываются один за другим. Так, в 2014 году Центробанк отозвал лицензии у 86 кредитных организаций, в 2015 - у 93, в 2016 - у 97 банков, в 2017 – у 46, а в 2018 году аналитики «Эксперт РА» (крупнейшее российское кредитное рейтинговое агентство) прогнозируют отзыв лицензий еще у 60 российских банков.

В исследовании агентства, опубликованном в марте этого года, говорится о том, что доля российских банков с неэффективной бизнес-моделью в России достигла 25%, что свидетельствует о незавершенности процесса оздоровления банковского сектора страны.

Отсев банков приморские эксперты объясняют по-разному: одни уверены, что таким образом Центробанк обеспечивает себе выгодное право печатать новые деньги, чтобы занимать на своих условиях, отчего теряют выгоду обычные российские вкладчики; другие считают, что на рынке финансовых услуг РФ давно пора навести порядок. Такого мнения придерживается независимый финансовый советник и директор ООО «Финион» Вячеслав КАРТАМЫШЕВ.

«Запущен верный процесс, от которого потребители услуг приобретут, а не потеряют. Однако есть и обратная сторона медали – это снижение конкуренции на рынке, ведь открыть новый банк, предложить новый продукт в таких условиях гораздо сложнее», - считает эксперт.

Почему же, несмотря на все, растет объем сбережений россиян и приморцев, а главное – почему зафиксирован такой резкий скачок депозитов юридических лиц в Приморье?

Лукавая статистика

У Росстата есть свое мнение на этот счет, несмотря на то, что Росстат вообще-то выполняет функцию органа государственной статистики, которому не пристало навязывать собственную интерпретацию тем или иным числам. По мнению аналитиков Росстата, сбережения россиян растут благодаря росту реальных зарплат, а также изменениям на кадровом рынке и выгодным предложениям по депозитам от банков. Так, в январе-ноябре 2017 года, по данным документа Росстата, уровень зарплат в России поднялся на 3,2%, а общий дефицит кадров, связанный с демографическим кризисом 90-х, до сих пор, якобы, мотивирует компании вступать в конкурентную борьбу за сотрудников, предлагая им хорошие зарплаты.

Что касается выгодных ставок по депозитам и роста реальных доходов населения, то здесь приморские эксперты с Росстатом не согласны.

«Сегодня вы не найдете процентную ставку по депозитам выше 7% годовых для обычных вкладчиков и 8% для «випов», - отмечает кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит» Максим КРИВЕЛЕВИЧ. – При этом продовольственная инфляция держится на уровне 15% годовых. Таким образом, даже самые высокие ставки по депозитам не компенсируют инфляцию. Каждый год россияне теряют примерно одну десятую часть сбережений, а за минувшие четыре года, только представьте, они стали уже на 40% беднее. При этом ситуация обещает усугубляться, ведь беднеют не все – богатые богатеют, и цены ориентируются на них. Дифференциация по доходам в период экономического кризиса увеличивается. Почему растут объемы депозитов юридических лиц, бизнесменов? Деньги лежат, а тяжелая инвестиционная ситуация в России усугубляется с 2008 года: инвестирование сошло на «нет», если мы имеем в виду инвестирование в реальную экономику – строительство, бизнес-проекты, - а не открытие инвестиционных счетов и игру на бирже. Кто захочет сажать зерно в безжизненную почву? Так что, между двумя ответами на вопрос «Почему вклады на счетах приморцев растут?» я с сожалением выбрал бы не первый, исходя из которого «население стало богаче», а второй – «россияне сохраняют деньги потому, что боятся их тратить и вкладывать».

Депозит уже не лучшее решение

Более-менее грамотные россияне понимают, что сохранить сбережения, открыв вклад в банке, - идея не из лучших: деньги дешевеют, а значит нужно ставить акцент не на сохранение, а на преумножение. Иными словами – на инвестирование. Недвижимость в такое время, по мнению многих экспертов, остается одним из самых надежных инструментов инвестирования. Есть еще вариант - хранить деньги в иностранной валюте, но и тут банки перестали предлагать выгодные процентные ставки, а политика России в большей степени направлена на вывод российских рублей из иностранной валюты: по словам экспертов, банки, имеющие большое количество сбережений граждан в иностранной валюте, одними из первых претендуют на «вылет».

Инвестиции в реальную экономику России (бизнес) продолжают оставаться рисковыми, несмотря на широко транслируемые старания властей привлекать такие инвестиции и упрощать ведение бизнеса. Однако многие все-таки идут на такой риск, ведь не инвестировать вообще в нынешней ситуации при желании не потерять в деньгах - невозможно.

«В настоящий момент я не храню денежные средства, а вкладываю их в развитие текущего бизнеса и инвестирую в новый, - говорит директор НП «Центр содействия правовой защите предпринимательства» Вадим ЛЕПСКИЙ. – Хранить денежные средства на счетах в банках не люблю. Кто знает, что случится завтра с банком? Лицензию могут отобрать, или банк решит, что я храню подозрительно много денег, и решит не выдавать мне их. Банки в наше время ненадёжны. Как мне кажется, бизнес по-прежнему предпочитает вкладывать в недвижимость, но этот вид вложений не особо надёжен. В один прекрасный день сохранение и защита таких объектов вложений становятся слишком затратными. Про остальные инструменты более точно сказать не могу, но думаю, что предприниматели начинают перераспределять свои сбережения, в частности, уводя часть денег из-за границы или просто не находя объектов для инвестиций. Не думаю, что деньги в депозитах – это деньги на «черный день». До этого дня такие сбережения редко доживают. В чем истинная причина, могу только догадываться».

«Если о покупке какого-то актива начинают говорить в общественном транспорте, значит, нужно продавать», - шутят опытные брокеры и финансовые консультанты.

Выбор есть

И правда, на фоне обесценивания денег, россияне всех мастей начали питать большой интерес к фондовому рынку и даже к, казалось бы, привлекательному, но рисковому рынку криптовалют. Слишком многие задумываются об открытии инвестиционного счета, покупке акций, облигаций и токенов.

«Облигации, конечно, это гарантированная доходность, а вот покупка акций, особенно российских компаний сегодня – это лотерея, - комментирует Кривелевич. - Ситуация очень быстро меняется. Например, «Роснефть» решила вести грамотную поощрительную политику по отношению к своим акционерам, и ее акции пошли вверх, а «Газпром» занял противоположную позицию, и цена его акций не то чтобы упала на дно, она пробила дно и упала на другое дно. Хотя обе компании – в одной нише, занимаются почти одним и тем же, и в равных условиях».

Но с другой стороны, облигации покупают сегодня в России даже обычные бабушки и студенты – эти бумаги стали очень популярны, а потому их доходность, или ликвидность, снизилась.

Открытие инвестиционного счета, конечно, штука хорошая, если речь идет о стартовом капитале, который можно назвать капиталом без иронии. Если у вас есть возможность пользоваться услугами лицензированного брокера, это большой плюс. К тому же, можно ведь смотреть не только на российский фондовый рынок, но и на рынки других, более развитых стран. В России вы выбираете, можно сказать, из двух сортов бородинского хлеба в этом плане, а вот зарубежный рынок намного разнообразнее. Однако стоит понимать, что инвестирования без риска просто не бывает. Вашему брокеру, откровенно говоря, все равно, что будет с вашим капиталом. Как официант с одинаковой улыбкой приносит посетителям и чашку кофе, и дорогой виски, так и брокер принесет вам любой результат.

На фото: На обещаниях баснословных процентов приморцы обжигались неоднократно.

Фото из архива

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток