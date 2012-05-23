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НОМОС-РЕГИОБАНК предлагает бизнесу кредиты и гарантию
НОМОС-РЕГИОБАНК предложил бизнесу кредиты и гарантию для всех этапов размещения и исполнения заказов для государственных и муниципальных нужд (торги, тендеры, аукционы).
Новое предложение - это 3 специальных продукта: кредит на участие в торгах, аукционах, тендерах; гарантия на обеспечение исполнения госконтракта; кредит на исполнение госконтракта.
Условия этих продуктов распространяются на кредиты и гарантии, предоставленные на участие в торгах, аукционах, тендерах, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
НОМОС-РЕГИОБАНК предоставляет гарантии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, как в рублях, так и в иностранной валюте.
Учитывая, важность для предприятий малого бизнеса результативного участия в торгах, тендерах и аукционах для государственных и муниципальных нужд, стоит заблаговременно обратиться к специалистам НОМОС-РЕГИОБАНКа, чтобы получить полную консультацию по данному виду кредитования и обсудить варианты обеспечения.
Оn-line заявку на кредит или гарантию для малого бизнеса можно заполнить на сайте банка.
Кроме перечисленных гарантийных инструментов, НОМОС-РЕГИОБАНК предоставляет: гарантии платежа и исполнения обязательств, гарантии возврата авансового платежа, гарантии в пользу таможенных органов РФ и Росалкогольрегулирования.
«Золотой Рог».
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