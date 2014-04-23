Минимальная ставка по ипотеке в Приморье составляет в среднем 10-12%

Покупка квартиры с привлечением заемных средств остается одним из самых популярных способов решения квартирного вопроса. Несмотря на относительно высокую процентную ставку по кредиту, россияне берут ипотеку - иных путей для приобретения собственного жилья попросту нет. Между тем специалисты не рекомендуют откладывать «до лучших времен» покупку квартиры в кредит, т.к. вероятность значительного снижения процентных ставок невысока, а повышение цен на «квадраты» неизбежно.

Ипотека последние пять лет остается одним из самых популярных кредитных продуктов, отмечает региональный директор Дальневосточной дирекции Росбанка Сергей БЕЛАВИН. Накопить нужную сумму для приобретения квартиры или дома крайне сложно с учетом среднего роста доходов населения и колебаний цен на квадратные метры.

Не растут и не падают

Самый главный вопрос, волнующий людей, решившихся взять ипотечный кредит, - ежемесячный платеж. Помимо всех факторов немаловажное влияние на это оказывает процентная ставка по ипотеке, которая, по мнению специалистов, в ближайшее время существенно изменяться не будет. «Процентные ставки зависят от стоимости фондирования, уровня инфляции, операционных затрат банка, которые во многом складываются из требований регулятора. В настоящее время фундаментальных предпосылок для серьезных корректировок ставок в сторону понижения нет», - отмечает Людмила УЛАНОВА, управляющий директор ВТБ24 по ипотеке в Приморском крае.

Стоит отметить, что в настоящий момент минимальная ставка по ипотеке в банках, представленных на территории Приморья, составляет в среднем 10-12%. Прямое влияние на ставку оказывают сумма первоначального взноса, срок кредитования, качество залогового имущества. Кроме того, для держателей зарплатных карт и постоянных клиентов с положительной кредитной историей многие банки делают доступными льготные условия кредитования. Вместе с тем некоторые кредитные организации ищут новые пути расчета процентной ставки. Так, ВТБ24 пошел по пути ноу-хау и с начала текущего года процентные ставки по ипотечным кредитам банка стали зависеть только от суммы займа.

Так как снижения процентных ставок по ипотеке не предвидится, а рост цен на жилье не заставляет себя ждать, специалисты единогласно рекомендуют не откладывать решение квартирного вопроса до лучших времен. «Инфляцию никто не отменял - по итогам 2013 года она составила 6,5%; естественно, что дорожает при этом и недвижимость. Следовательно, тот, кто думает подождать с ипотекой и не брать ее в наступившем году, должен учитывать, что к концу 2014 года на жилье придется занимать еще большую сумму, чем сейчас (а значит, и процентов в абсолютном исчислении уплачивать больше)», - говорит Людмила Уланова.

Для тех, кто собирается не улучшать жилищные условия, а приобретать первое жилье «с нуля», решение брать ипотеку или не брать является самым сложным. Несмотря на множество разговоров о том, что молодым семьям необходимы инструменты поддержки в приобретении жилья, такие семьи все равно испытывают все «прелести» и трудности кредитной нагрузки. Самое важное, что стоит сделать при принятии решения о приобретении квартиры или другой недвижимости в кредит, - это оценить свои финансовые возможности, советует Сергей Белавин. Ипотечная сделка должна стать выгодным решением квартирного вопроса, а не многолетней финансовой зависимостью. И чтобы это было действительно так, банки предлагают различные программы ипотечного кредитования.

Покупка «с нуля»

Как правило, молодая семья, не имеющая собственной недвижимости и не желающая жить с родителями под одной крышей, вынуждена снимать квартиру. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры во Владивостоке составляет 15-20 тыс. рублей, отмечает Илья ТКАЧУК, начальник управления ипотечного кредитования Примсоцбанка.

«Для получения ипотечного кредита достаточно иметь всего 10% от стоимости приобретаемой недвижимости и быть официально трудоустроенным, - говорит Илья Ткачук. - При расчете платежеспособности банк принимает во внимание все виды дохода клиента. В случае если молодая семья не имеет достаточного уровня дохода для получения ипотечного кредита на желаемую сумму, возможно привлечение созаемщиков (до 3 человек) и банк примет во внимание совокупный доход всех участников. В качестве созаемщиков может выступать любое дееспособное физическое лицо, не обязательно родственник клиента. Таким образом, молодая семья может приобрести как минимум квартиру гостиничного типа при минимальном взносе и выплачивать в месяц до 20 тыс. рублей по ипотеке за собственное жилье».

В Росбанке для молодых семей разработан специальный продукт «Начни с малого», который подразумевает приобретение в кредит однокомнатной квартиры на вторичном рынке недвижимости с небольшим первоначальным взносом и с оптимальной процентной ставкой.

Сбербанк в настоящее время предлагает заемщикам 7 ипотечных программ: приобретение готового жилья, приобретение строящегося жилья, строительство жилого дома, загородная недвижимость, гараж, ипотека плюс материнский капитал и военная ипотека. Как правило, в залог оформляется сама приобретаемая недвижимость, однако можно использовать для этих целей и уже имеющееся жилье.

«Для некоторых категорий заемщиков действуют программы со льготными условиями кредитования, - поясняет Юрий ГОВОРУШКО, пресс-секретарь Приморского отделения Сбербанка России. - Так, программа «Военная ипотека» предоставляется военнослужащим и выдается под сниженную ставку в 10,5% годовых. Такая же ставка действует и для молодых семей: семьи, в которых хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста, имеют право на получение ипотеки от 10,5% годовых, при этом минимальный первоначальный взнос составляет 10%, а максимальный срок кредитования - 30 лет. Кроме того, вплоть до 30 июня 2014 года в Сбербанке проходит акция «12-12-12» для клиентов, планирующих приобрести жилье в новостройке».

«Серая» заплата не проблема

Немаловажным фактором в решении об одобрении банком кредита является «серый» заработок заемщика. Справку по форме банка могут предоставить большее число клиентов, нежели 2НДФЛ.

«Не нужно что-то закладывать, для того чтобы приобрести первое жилье, - отметила Людмила Уланова. - Целевая ипотека - это кредит с целью приобретения недвижимости под залог этой самой приобретаемой недвижимости. Ошибочно мнение, что в банк обращаются и имеют возможность получить ипотеку только богатые. В ВТБ24 совершенно спокойно приходят клиенты в т.ч. со средним достатком. У нас лояльные требования к заемщикам, нет необходимости в привлечении дополнительных поручителей, мы принимаем во внимание альтернативный способ подтверждения дохода («серый заработок») без увеличения процентной ставки, ваш первоначальный взнос может составлять всего 10%, и при этом у нас есть возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса. У нас возможна подача заявки вовсе без справок о доходах и трудовой книжки при наличии не менее 35% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости».

Не последнюю роль в принятии банком решения об одобрении кредита играет кредитная история. Многие брокеры считают, что положительная кредитная история лучше, чем пустая, поэтому советуют взять небольшую ссуду и выплатить точно в срок, чтобы зарекомендовать себя добросовестным и пунктуальным плательщиком. Правда, банки и здесь стремятся идти навстречу клиентам.

«ДВ Банк принимает к рассмотрению иные доходы заемщика, подтвержденные справкой по форме банка, - прокомментировал Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ, начальник департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного Банка. - Наравне с заемщиком в оформлении кредита также может выступить супруг(а), родственники либо третье лицо. Бесспорно, отрицательная кредитная история характеризует заемщика не с лучшей стороны. В каждом конкретном случае мы разбираемся в причинах и существенности допущенных просрочек и принимаем индивидуальное решение. Отсутствие у заемщика кредитной истории в ДВ Банке не является препятствием для оформления ипотечного кредита».

Отсутствие кредитной истории у клиента при обращении с заявкой на ипотеку не является препятствием для рассмотрения заявки на кредит в Связь-Банке. «С каждым клиентом мы работаем индивидуально, предлагая клиенту именно подходящий ему вариант кредитования с учетом размера первоначального взноса, срока кредитования», - рассказала Лариса ЗДОРОВЕЦ, заместитель управляющего Приморским филиалом Связь-Банка.

Для банка важна прежде всего платежеспособность заемщика, которая рассчитывается исходя из всех возможных источников дохода, отмечает Юрий Говорушко. «Это может быть доход по основному и дополнительному месту работы, доходы от предпринимательской деятельности и занятий частной практикой, пенсия (в т.ч. досрочно назначенная по старости, за выслугу лет), и иные источники, разрешенные законодательством (сдача в аренду недвижимого имущества, вознаграждения от использования интеллектуальной собственности и по договорам гражданско-правового характера). Политика банка позволяет привлечь до трех созаемщиков для снижения кредитной нагрузки на основного заемщика», - резюмировал Юрий Говорушко.

Таким образом, лучшая гарантия получения ипотечного кредита - реально оценить собственные силы и не запрашивать слишком много. Тем не менее банкиры рекомендуют заранее ознакомиться с условиями ипотечного кредитования банка, «подтянуть» все платежи по действующим кредитам и подробно проконсультироваться у ипотечного специалиста выбранного банка. Такая подготовка увеличит шанс на одобрение кредита и сделает жилье ближе.

Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.