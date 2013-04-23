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Приморский ГХК "Бор" хочет кредиты по низким банковским ставкам

23 Апреля 2013, 14:03 | Приморье

В думу Дальнегорского городского округа направлено обращение от инициативной группы работников ЗАО ГХК «Бор». Химики просят поддержать их предложения и направить данное обращение в Законодательное Собрание края и муниципальные образования Приморья для поддержания и дальнейшего направления в Государственную Думу.

В обращении к Законодательному Собранию Приморского края говорится, что практика экономической деятельности ЗАО «ГХК БОР» за последние 20 лет наглядно показала, что кредитная политика Центрального банка Российской Федерации проводится не в интересах предприятий-производителей, что выявляется простым сравнением ставок кредитования бизнеса. Согласно действующему законодательству, Центробанк, с момента его образования в 1991 году, кредитует банки низшей инстанции по запретительным учетным ставкам, которые на данный момент составляют 8,25% годовых, при этом у наших соседей в Японии учетная ставка их ЦБ при кредитовании коммерческих банков низшей инстанции не превышает 0-1,5% годовых, а в Европе - 0-2,5% годовых.

Из сравнения видно, что в условиях ВТО производственный бизнес России заведомо находится в неравноправном, более того, в заведомо проигрышном положении по отношению к соседним странам - нашим конкурентам на рынке товаров и услуг.

Исходя из этого, химики считают, что назрела необходимость изменения законодательства России о Центральном Банке России с целью переориентации его деятельности на интересы производственного бизнеса, находящегося в юрисдикции России. Деградация многих российских предприятий, не исключая «Бор», происходит в значительной части по причине запредельно высоких банковских кредитных ставок.

Поэтому работники «Бора» предлагают обратиться к депутатам Государственной Думы с целью всемерной поддержки в продвижении и принятии проекта Федерального закона, подготовленного группой депутатов Госдумы.

Он зарегистрирован в Государственной Думе России под номером 130800-6 и называется «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» в части ограничения независимости Банка России при осуществлении своих функций за счет расширения полномочий правительства РФ.

На данный момент все установленные законом сроки прохождения законопроекта по комитетам Госдумы прошли, а этот законопроект до сих пор не вынесен на рассмотрение в первом чтении.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: недра  Бор  финансы  кредиты  экономика  ЦБ РФ  ВТО 



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