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АТБ увеличил прибыль по МСФО в 1,5 раза
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) в 2012 году увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 48,7% - до 3,261 млрд рублей.
Чистый процентный доход вырос на 41,8% - до 6,5 млрд рублей в основном благодаря увеличившемуся кредитному портфелю. Активы банка увеличились за год на 52,3% - до 92,176 млрд рублей. Кредитный портфель вырос на 54,5% - до 58,468 млрд рублей. Доля проблемных кредитов (NPL 90+) стабилизировалась на уровне 5,8% в 2012 году, доля резервов на покрытие потерь по кредитам выросла до 4,8% с 4,6% годом ранее. Банк в текущих условиях экономической нестабильности поддерживает высокую долю ликвидных активов, которая составила 27,5% (против 25,3% годом ранее), отмечается в сообщении.
Средства на счетах клиентов банка выросли за год на 40,6% - до 65,1 млрд рублей. Объем срочных депозитов розничных клиентов увеличился на 53,1% и составил 39,3 млрд рублей.
Добавим, что 26 марта Министерство промышленности и торговли РФ выдало АТБ генеральную лицензию на экспорт золота. Условия лицензии: золото в прочих необработанных формах, не используемое для чеканки монет, в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1 тыс. частей сплава. Срок действия лицензии - с 1 апреля 2013 года до 30 апреля 2014 года.
Олег КЛИМЕНКО.
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